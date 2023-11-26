中日韓外長午後舉行會談　日媒：王毅因日程關係缺席記者會

撰文：歐敬洛
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中日韓外長會談在11月26日稍後在釜山召開，這是時隔4年三國再次召開外長會議。預料屆時三方將就三國領導人舉行峰會日期進行磋商，並會討論朝鮮等地區局勢議題。

《韓聯社》25日報道，韓國外長朴振、日本外相上川陽子、中國中央政治局委員兼外長王毅將在11月26日下午召開三國外長會議。

這次外長會談的最大焦點是三國領導人將何時會面，報道指預料三國領導人峰會最快可在2023年內，或在2024年初舉行。

朴振在25晚抵達釜山時向記者表示：「這次會談重點，將會針對三國領導人峰會的舉辦時間進行更加緊密的討論。我認為在此次會議之後，峰會舉辦的時間會變得更明確。」

同時，在三國外長進行會談之前，各國亦會進行各自的雙邊會談。韓聯社報道，朴振在26日早上與王毅舉行會晤，朴振向中方介紹中止韓朝《九一九軍事協議》部分條款效力的背景，並與中方就合力維護韓半島和平穩定的方案進行討論。

另據日本《讀賣新聞》及《日本經濟新聞》25日指出，三國外長會談前會先舉行午宴，會談結束後原定舉行聯合記者會和晚宴，但因為王毅行程繁忙需要離開韓國，3人聯合記者會及晚宴將會取消。

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