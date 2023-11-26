以巴衝突｜獲釋泰國人質稱未受哈馬斯虐待：伙食不錯

巴勒斯坦激進組織哈馬斯與以色列自11月24日起停火4天，並分批釋放人質，目前獲釋人質大部份身體無恙，其中有獲釋泰國籍人質向家人表示未受哈馬斯虐待，且伙食不錯，但也另有一位以色列女人質要接受一系列手術，目前外界未知她的遭遇，醫院估計她能完全康復。



哈馬斯除了根據停火協議釋放多位以色列人質外，也另外釋放逾10位泰國籍人質，其中33歲的Vetoon Phoome在獲釋後與家人透過視像方式聯繫，他的姊妹Roongarun Wichanguen之後向傳媒講述其情況，形容他未有變瘦，臉上也掛有笑容，他稱「我沒有死，我沒有死」，又指「跟媽媽說我回來了」。

Vetoon Phoome向家人講述，他沒有受到酷刑或毆打，而且「伙食是好的，得到很好的照顧」，他又稱自己似乎是獲安排住在一間房子內，而不是地道內。他於5年前到以色列的薯仔農場工作，10月7日時遭哈馬斯分子擄走。

他的姊妹稱「我很高興，因為我的希望本來已很渺茫，突然間希望又出現了。」她形容兄弟能獲釋如「奇蹟」。

哈馬斯在停火首天與第2天各釋放13名以色列人質，大部份人質身體無恙，據《以色列時報》指，其中一位21歲女子雷格夫（Maya Regev）要接受一系列手術，報道未有提及她的經歷，但指醫院稱她情況「中等」，估計她會完全康復。

雷格夫10月7日與18歲弟弟伊泰（Itay Regev）一起遭哈馬斯擄走，伊泰目前未獲釋。