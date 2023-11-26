菲澳聯合巡邏南海　菲律賓：中國兩戰機繞行菲方飛機

菲律賓星期天（11月26日）表示，兩架中國戰鬥機被監測到「繞行」一架參與菲澳聯合海上巡邏的菲律賓飛機，沒有造成任何不幸事件。



路透社報道，菲律賓軍方公共事務辦公室主任特立尼達（Xerxes Trinidad）說：「據收到的報告證實，兩架中國戰鬥機被監測到在西菲律賓胡博礁（Hubo Reef）附近繞行菲律賓A-29B超級巨嘴鳥攻擊機（Super Tucano）飛行。」

特立尼達表示，中國飛機繼續沿航線飛行，沒有造成意外。

菲律賓和澳洲星期六（25日）啟動首次聯合海上巡邏，範圍在南中國海的菲律賓專屬經濟區內。參加聯合演習的有菲律賓海軍兩艘艦艇和五架空軍偵察機，以及澳洲皇家海軍護衛艦圖文巴號、一架澳洲皇家空軍P8A海上偵察機。

菲律賓陸軍總司令布勞納（Romeo Brawner）說，菲律賓完全有權與盟國進行聯合巡邏，以促進「基於規則的國際秩序」。

菲律賓正在加大力度反擊其所稱的中國在南海的「侵略活動」，南海也成為中美兩國圍繞海軍行動緊張局勢的導火線。中國則指責菲律賓招募「外國勢力」在南海巡邏，煽動事端。

本文獲《聯合早報》授權轉載

