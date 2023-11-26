與以色列相關貨輪　於亞丁灣被不明武裝分子挾持

再有與以色列有關聯的貨輪遭挾持，該艘名為「中央公園號」（Central Park）的貨輪11月26日在也門亞丁灣遭身份不明的武裝人員挾持。美國國防官員表示，美軍和聯軍就在附近，正在密切監視局勢。



路透社及美聯社報道，有紀錄顯示「中央公園號」的船東為 Zodiac Maritime Ltd ，該公司總部位於倫敦，屬以色列億萬富翁Eyal Ofer旗下Zodiac集團的一部份。Zodiac則稱，該船歸Clumvez Shipping Inc.所有。但英國公司的記錄列出，Clumvez Shipping的董事姓氏為Ofer。

Zodiac指出，該船懸掛利比里亞國旗，懷疑事件涉及海盜，目前首要任務是確保22名船員的安全。該公司指出，船員涉及多國船員，包括俄羅斯、越南、保加利亞、印度、喬治亞和菲律賓國民， 船上滿載磷酸。

被懷疑可能有關的胡塞武裝（Houthi）未有回應。此前，獲伊朗支持的也門胡塞武裝早前曾在紅海南部，扣押了一艘與以色列有關的貨船。 該組織並持續向以色列發射彈道導彈和無人機，並矢言會瞄準更多以色列船隻。

自10月7日以巴爆發新一輪衝突以來，中東海域緊張局勢升溫。美國國防官員25日表示，一艘涉及以色列的貨櫃船疑似被撞，船身輕微損壞，沒有造成人員傷亡。