貨船紅海被扣｜胡塞武裝以直機登船畫面曝光　日本政府呼籲放行

也門胡塞武裝（Houthis）11月19日在紅海南部扣押外國貨船後，武裝人員利用直升機登船的畫面翌日曝光。據指出，影片是由胡塞武裝屬下的電視頻道Al Masirah發布。目前貨船由日本企業租用，日本外務大臣上川陽子20日表示，除向胡塞武裝發出呼籲，同時尋求沙特阿拉伯、阿曼和伊朗當局的幫助，以求該船及其船員盡快獲釋。



貨船所屬公司、於英屬曼島註冊的Galaxy Maritime Ltd發聲明稱，被扣押的貨船Galaxy Leader，目前被扣留在也門荷台達（Hodeidah）港口，公司已失去與貨船的所有聯繫。而作為一家航運公司，該公司不會對政治或地緣政治局勢發表進一步評論。

以色列19日表示，貨船屬英國擁有、日本經營，25名船員中並無以色列人。日本三菱旗下海運公司日本郵船（Nippon Yusen）發言人證實，遭挾持的Galaxy Leader是由該公司負責營運，主要用於汽車運輸。

胡塞武裝指出，該艘船隻屬於以色列。《以色列時報》報道，Galaxy Leader所屬公司，部份股份由以色列富豪Abraham “Rami” Ungar名下公司Ray Car Carriers持有。

圖為2018年11月27日，貨船Galaxy Leader在澳洲昆士蘭附近拍攝的照片。（Reuters）

兩艘貨船改變航線

根據英國海事安全公司 Ambrey等資料，在紅海和亞丁灣已有兩艘商船改變航線，兩船分別名為Glovis Star 和 Hermes Leader，均涉及Ray Car Carriers。

美國海事管理局（MARAD）發公告稱，Galaxy Leader在荷台達港以西約50英里處被劫持，呼籲船隻「在通過該地區時應小心謹慎」。