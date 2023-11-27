美國佛蒙特州3名巴勒斯坦裔學生遭槍擊　家屬促循仇恨犯罪調查

美國佛蒙特州（Vermont）發生槍擊案，3名年約20歲的巴勒斯坦裔學生11月25日中槍受傷，警方指槍手疑是白人，但尚未鎖定疑犯身份，暫時未有人被捕。學生的家屬發聲明，呼籲美國執法部門徹底調查，並將案件循仇恨犯罪處理。在槍手繩之以法之前，家人無法感到放心。



據約旦河西岸的拉姆安拉友誼學校（Ramallah Friends School）26日公布，該校3名畢業生在佛蒙特大學（University of Vermont）校園附近被槍擊。他們目前分別就讀於美國3間大學。其中兩人分別背部、胸部中彈，當中一人情況較嚴重，但應沒有生命危險；另一人輕傷。

佛蒙特州伯靈頓（Burlington）警方發聲明表示，案發在25日下午6時半左右，警方先在大學校園附近發現兩人受傷，之後再在不遠處發現第三名傷者。其中兩名傷者當時戴著阿拉伯頭巾，並說阿拉伯語。警方將疑犯描述為一名持槍白人男子，至少開槍4次，但犯案前一言未發。

巴勒斯坦外交部26日呼籲，美國當局須追究涉案者責任。巴勒斯坦駐英國大使扎馬洛特（Husam Zomlot）在社交平台發布三名傷者照片。

美國伊斯蘭關係委員會（ Council on American-Islamic Relations）已懸紅1萬美元，徵集有關案件的線索。

自10月7日以巴爆發新一輪衝突以來，美國仇視伊斯蘭教和反猶太主義事件激增。總部位於美國的組織「美國阿拉伯反歧視委員會」（American-Arab Anti-Discrimination Committee）26日發聲明，亦呼籲州和聯邦執法部門將這宗槍擊事件，循仇恨犯罪進行調查。該組織指出，目前社會上的反阿拉伯和反巴勒斯坦情緒前所未有。