以巴衝突｜雙方協議進展順利　永久停火的聲音愈來愈大

以色列與哈馬斯停火在11月26日踏入第三天，雙方繼續釋放人質及囚犯。協議似乎有效，甚至有可能延長。埃及官員同日表示，以色列及哈馬斯雙方都支持延長協議，讓更多人質及囚犯獲釋。



通過同意釋放條件，以色列表明實際上可以與哈馬斯進行談判，在雙方不發一槍下讓人質得以釋放。但就在幾週前，以色列政府還宣稱要用武力解救人質。

圖為11月26日，以色列特拉维夫，哈馬斯與以色列達成人質和囚犯交換協議。（Reuters）

以色列至今仍宣告着戰爭仍未結束，直到把哈馬斯「從地球上抹去」，但在經歷這一個多月的戰事，似乎證明着這要比想像中困難。以軍對加沙希法醫院（Al-Shifa Hospital）進行圍攻，但未能提供有力證據證明那裏是哈馬斯的指揮中心。相反，轟炸希法醫院的行動帶來大量死傷，讓更多人質疑以軍的行動，及加深對以色列能否鏟除哈馬斯的懷疑。

這場以巴戰爭已經接近兩個月，造成當地近1.5萬名巴勒斯坦人死亡，其中包括約6100名兒童，民居和難民營被夷為平地，逾百萬人被迫流離失所。

以軍原希望透過大規模轟炸行動削弱哈馬斯的力量，再發動地面入侵。但在最近一些美國官員與以色列媒體報導，開始承認持續的轟炸行動未能消除哈馬斯的戰鬥能力。哈馬斯繼續對以色列陣地伏擊，每天向以色列城市發射火箭。

國際社會對以色列行動的容忍度也正在下降。11月10日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）成為七大工業國（G7）中首位呼籲停火的領導人。11月24日，西班牙和比利時批評以色列「無差別殺害平民」及摧毀加沙，西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez ）甚至承諾會單方面承認巴勒斯坦國家的地位。

在美國，拜登政府仍然會支持以色列盟友，但公眾舆論已逐漸轉向支持永久停火。全國各地舉行多場示威活動，包括亞特蘭大、底特律和西雅圖等幾個大城市都呼籲着停火。路透社報道最近的一次民調顯示，只有32%的美國人認為美國應在以巴衝突中「支持以色列」，拜登的支持度亦因其支持以色列的立場正在下降。