中日首腦會談一小時，習近平只給尹錫悦「三分鐘」?

一年一度的亞太經濟合作組織（APEC）峰會11月17日在美國舊金山圓滿落幕。當全球都在熱議「習拜會」時，韓國高度期待的韓中首腦會談最終沒能實現，讓尹錫悦政府陷入尷尬。



APEC峰會開幕前，韓國媒體紛紛報道，尹錫悦將在峰會期間會見美國總統拜登、中國國家主席習近平以及日本首相岸田文雄。其中，最受韓國輿論矚目的無疑是「尹習會」。

結果尹錫悦和習近平僅於16日在峰會召開前，於會場站着聊了幾句客套話。韓國媒體報道說，韓中領導人進行了「三分鐘」交流。

這是去年二十國集團（G20）峇厘島峰會後，兩國元首時隔一年的再度會面，但僅三分鐘的短暫交談，讓韓國媒體失望。

直到APEC峰會結束前一天仍稱首腦會談「行程正在協調中」的韓國總統辦公室，於峰會結束後解釋說，峰會行程非常密集，沒有足夠的時間舉行雙邊會談。但這樣的解釋不被韓國輿論接受。

習近平在美期間，與美國、日本、墨西哥、秘魯、斐濟、汶萊等至少六個國家領導人舉行首腦會談。習近平和拜登會晤、共進午餐前後共四小時，與日本首相岸田文雄會談超過一小時，但尹錫悦只講了「三分鐘」的話。

美日韓三國：美國總統拜登、韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄於2023年11月16日在美國加州三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上共同舉行三方會議。（Reuters）

韓國新聞網站OhmyNews認為這是韓國外交的失敗，指尹錫悦政府推行由價值觀主導的「偏向外交」，誇耀韓日、韓美及韓美日同盟，但這縮小了韓國的外交空間，使韓國失去獨立聲音和外交自主性。

據韓國《中央日報》報道，中方根本沒有派負責韓國事務的官員或韓語翻譯員到舊金山。換言之，中方從一開始就沒有準備舉行韓中首腦峰會。

2016年，韓國決定部署薩德（THAAD）反導系統後，韓中關係陷入低谷。今年7月以出席亞細安系列會議為契機，在印尼舉行了韓中外長會談；韓國總理韓德洙9月出席杭州亞運會開幕式時，也和習近平面談。之後，韓國對改善韓中關係抱着很高的期望。

尹錫悦政府2022年上台後，一直致力於加強韓美日合作。2023年8月在大衛營舉行的美日韓三國峰會，宣佈開啟「美日韓夥伴關係新時代」。但強化美日韓同盟之際，美國和日本也積極通過外交努力，安排與中方領導人會談。

據了解，美國為了促成中美首腦峰會，多次派高官訪華展開遊說。日本也為了成功舉行中日首腦會談，動員企業界和學術界人脈，全面下功夫。

相對的，韓國《京鄉新聞》引述外交消息人士的話報道，韓中主要溝通渠道並不通暢。中國駐韓大使邢海明今年6月曾發表「賭美國贏、中國輸的人，今後一定會後悔」的言論，並被韓國外交部召見嚴正警告。此外，韓國未能提出讓中國感興趣的議題，也令兩國首腦會談難實現。

韓東大學教授金俊亨分析稱，尹錫悦政府的外交基調是只有韓美日切實合作，中國和俄羅斯才不會無視韓國。尹錫悦在國際舞台上不斷提及台灣問題刺激中國，而在中國迫切需要的半導體供應鏈方面，韓國絕對跟隨美國，因此中國認為沒有必要與韓國見面。這就好比尹錫悦自己丟掉所有外交槓桿。

外交必須製造議題和槓桿，才有利益最大化的可能。有人說，尹錫悦能擋住壓力同日本和解，是韓國外交的一次突破。然而，中國才是韓國最大的貿易伙伴。在包括韓國經濟發展、半島無核化在內的朝鮮半島和平體制構建過程中，韓國與中國的戰略合作並非可有可無。上任以來一貫主張韓美日同盟外交的尹錫悦政府，今後如何實施各項對華政策，將是一項嚴峻的挑戰。