中日韓外長會　王毅倡推動更多「中日韓+X」合作項目　談朝鮮局勢

中國外交部長王毅11月26日在韓國釜山與韓國外長朴振、日本外相上川陽子共同舉行第10次中日韓外長會。王毅表示要堅持帶動共同發展，同周邊國家和地區創造更多「中日韓+X」合作項目，他又談到朝鮮半島局勢時稱，當務之急是給形勢降溫，為重啟對話創造必要條件。



中國外交部26日指，王毅表示三國要堅持倡導互利共贏，盡快重啟中日韓自貿協定談判，保持區域經濟一體化勢頭，完善多渠道、多層次的地區自貿安排，為邁向亞太自貿區這一共同目標做出貢獻。

中國外交部長王毅11月26日在韓國釜山與韓國外長朴振、日本外相上川陽子共同舉行第10次中日韓外長會（中國外交部）

他稱要堅持加深科技創新，加強大數據和區塊鏈、人工智能等前沿科技領域合作，共同維護產供鏈穩定暢通並改善升級，提升區域生產網絡韌性。

他稱要堅持加強交流互鑒，擴大人文交流規模，加大便利人員往來，增進三國民眾特別是青年人的理解和友誼，並要堅持提升發展韌性，加大應對老齡化等領域交流合作，攜手應對氣候變化，建造新的增長點。

他又談到要堅持帶動共同發展，繼續本着自願、平等、開放、共贏、透明和可持續原則，同周邊等有需要的國家和地區打造更多「中日韓+X」合作項目，帶動區域內外共同和可持續發展。

中國外交部長王毅11月26日與韓國外長朴振、日本外相上川陽子一同在在韓國釜山，在當地出席第10次中日韓外長會。（中國外交部）

中國外交部指，朴振、上川陽子積極評價中日韓合作取得的進展，認為三國是搬不走的鄰居，三國合作具有重要意義和巨大潛力，面對新形勢，三國應重溫合作初衷，加強溝通交流，促進各領域合作，為三國人民帶來更多可視成果，三方可在經貿、科技和數字化轉型、人文交流、環保、老齡化等領域開展面向未來的實質合作，不斷擴大共同利益，中日韓合作可以超越東北亞，為地區與世界的和平繁榮發揮積極作用。以開放的姿態積極推動「中日韓+X」合作，造福更多國家和地區。

外交部指三方同意為中日韓領導人會議創造條件，加緊相關籌備工作。

中國外交部長王毅11月26日與韓國外長朴振、日本外相上川陽子一同在在韓國釜山舉行第10次中日韓外長會。（中國外交部）

三方就共同關心的國際和地區問題交換意見，王毅指中日韓作為亞太地區重要國家，面對變亂交織的國際形勢，要立足亞太和平發展和地區人民利益，加強區域合作，共同應對風險挑戰，維護地區和平與繁榮。

他稱要當好東亞合作的「領頭羊」，以三國合作帶動東亞合作，堅持開放的區域主義，反對以意識形態劃線，抵制將區域合作陣營化，要當好維護地區和平安全的「穩定器」，踐行共同、綜合、合作、可持續安全觀，堅持通過對話協商、以和平方式解決分歧和爭端。要當好解決熱點問題的「減壓閥」。

他又指朝鮮半島局勢持續緊張不符合任何一方利益，當務之急是給形勢降溫，為重啟對話創造必要條件，為此採取有意義行動。