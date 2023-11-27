中日韓外長會談　新華社：三國發展關係符合共同利益

中日韓外長在11月26日舉行三邊會談，並舉行中韓、中日、日韓的場邊外長會面，展開密集互動。這次互動將產生多大影響，中日韓三國將朝哪個方向發展？新華社評論合作符合三國共同利益，也符合地區的共同需要。



在7月，中日韓合作國際論壇自疫情首次恢復線下舉辦，發出中日韓重整行裝再出發的清晰信號。此後三國外交高層基本每兩月相見，在這些交流中，改善關係、重啟合作的意思反覆出現。

中日韓三國合作正處於全面重啟之際，但現實中日韓關係恢復得並不平穩，以至自9月三國外交官員會面以來，還出現了很多新的問題。

圖為11月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在韓國出席中日韓外長會議。（Reuters）

在三邊會見前，中日、中韓、日韓均舉行了雙邊會面，會議重點討論了各自的矛盾和分歧：

中日，討論核污水問題、台灣問題、半島局勢等

中韓，討論產業鏈供應鏈問題、半島局勢等

日韓，討論慰安婦問題、半島局勢等

半島局勢是三國都涉及的問題，韓國面對的周邊安全環境比中國、日本還要緊張，這需要與東北亞各國協商。在這次中日韓會面的新聞稿中，提到了中日韓合作可以超越東北亞，為地區與世界的和平繁榮發揮積極作用，中日韓的合作是解決半島局勢的關鍵之一。

中日矛盾主要焦點是核污水，會見後中日達成一致將通過協商和對話，以建設性的方式尋找解決污水問題的途徑。

中日韓在亞太地區擔任重要角色

日本外相上川陽子剛上任不久，她在會上表示希望建立三邊合作機制，她指出國際社會正處於歷史的轉折點，日方希望基於三邊合作的戰略意義和大局觀進行討論。也就是說，日本當前着眼於未來幾十年的前景，從戰略層面引導三邊合作發展。

中日韓人口總和佔全球五分之一，GDP之和超過全球的四分之一，在安全和經濟問題上，都能在亞太地區擔任帶動的作用。

國際貨幣基金組織預測，2023年日本貨幣GDP同比減少0.2%，從世界第三位跌至第四位。這次會見提到的中日韓自貿協定，預料可使日本GDP增長0.1至0.5%。

至於韓國是中日韓合作機制的輪值主席國，2019年韓國從中國手中接過輪值主席國後，因疫情以及中日韓多邊關係變化，三國合作停滯了四年，因此韓國表現格外積極。在一些未來事項上，韓國提議開始的時間，比中國、日本都要更早更具體。三國同意盡早舉行領導人峰會。

作為亞洲最具影響力的區域合作機制，中日韓三國合作符合三國共同利益，也符合地區的共同需要。