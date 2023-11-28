以巴衝突｜以色列與哈馬斯停火協議延長兩天　白宮及聯合國表歡迎

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）的4天暫時停火協議，將於當地時間11月28日屆滿。白宮官員11月27日證實，以色列和哈馬斯同意延長加沙停火協議延長2天。卡塔爾外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）也宣布達成協議，加沙走廊的人道停火將再延長2天。



美國白宮歡迎延長停火，並表示希望將會獲釋的20名人質中會包括美國人。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）形容，戰爭的黑暗中看到一絲希望和人性。



哈馬斯表示，與卡塔爾和埃及達成協議，與以色列的停火協議將延長2天，協議內容與先前停火4天相同。

埃及國家新聞局局長拉什萬（Diaa Rashwan）此前表示，延期協議已接近達成，哈馬斯將在2天的延長期內釋放20 名人質，以色列則以60名巴勒斯坦囚犯作為交換。拉什萬補充說，預計27日、即首輪協議最後一天，將有11 名以色列人質獲釋，33 名巴勒斯坦囚犯的談判仍在進行中。

白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）表示，美國對協議延長表示歡迎，希望接下來釋放的20名人質包括美國人，因為信仍有8至9名美國公民被挾持。 他回應記者提問時稱，限制對以色列的援助值得考慮，但總統拜登（Joe Biden）認為目前做法正在發揮作用。

另外，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室表示，以色列當局已通知人質家屬，預計第4批人質會在未來幾小時內獲釋。