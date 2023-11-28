塞拉利昂鎮壓叛變士兵釀20死　遇襲監獄近2000囚犯逃脫

撰文：蕭通
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非洲國家塞拉利昂11月26日有武裝分子發動襲擊，國內一度全面宵禁。在當局於首都弗里敦（Freetown）大規模搜捕後，27日局部解除宵禁，但市面仍戒備森嚴。軍方發言人27日表示，襲擊是由現役和退役士兵策劃，雙方衝突中有20人死亡，包括13名效忠政府的士兵，3名襲擊者、1名警察、1名平民和1名私人保安人員。

武裝分子在26日的行動中，曾先後試圖闖入軍營內的軍火庫，以及多個羈留中心，包括一座有逾2,000名囚犯的監獄。懲教署官員27日表示，該所中央監獄遭到槍手襲擊，約有 1,890名囚犯逃離，到目前為止只拘捕回23人。

政府宣布解除日間宵禁，但維持晚上9時至翌晨6時實施。在弗里敦街頭，部份商店和銀行27日重新開業，但學校仍然停課。塞拉利昂新聞部發聲明稱，雖然鼓勵公民恢復正常活動，但敦促所有人保持冷靜但警惕，發現任何可疑或異常活動需即時報案。

西非國家經濟共同體（ECOWAS）將27日的事件形容為「企圖破壞和平與憲法秩序」，路透社指是常用於政變的說法。 美國駐當地大使館則在社交媒體上表示，支持總統比奧（Julius Maada Bio）呼籲國民團結。

自比奧6月當選連任總統以來，塞拉利昂局勢一直緊張，原因是反對派拒絕接受選舉結果，結果也受到美國和歐盟等質疑。

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