朝中社：金正恩收到偵察衛星傳回白宮及五角大樓圖像

朝鮮官方媒體稱，朝鮮領導人金正恩收到了近日發射偵察衛星拍攝的美國白宮、五角大樓和諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk）美國航空母艦的照片。



諾福克海軍基地是美國海軍設於維珍尼亞州諾福克（Norfolk）的一座軍港，也是世界最大的海軍基地。

朝中社週二（11月28日）報道，這些衛星照片是朝鮮偵察衛星發回來的最新「主要目標區域」影像，其中包括韓國首都首爾和美國軍事基地。

朝鮮上週宣布成功發射了第一顆偵察衛星，稱其目的是監視美國和韓國的軍事行動。

報道指金正恩也檢視了位於美國西太平洋島嶼關島的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base），以及位於諾福克和紐波特（Newport）的美國造船廠和空軍基地衛星照片，總共發現了4艘核動力航空母艦和1艘英國航空母艦。

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韓國官員說，由於朝鮮尚未公布這些衛星照片，因此無法核實朝鮮的衛星能力。

朝鮮11月21日晚間發射一顆軍事偵察衛星，並宣布成功將衛星送上地球軌道，收到了美國關島基地的衛星照片。

這是朝鮮第三次進行衛星發射，朝鮮前兩次衛星發射都失敗。

美國和韓國譴責朝鮮發射衛星違反聯合國安全理事會禁止朝鮮使用彈道飛彈技術的決議。

韓國國家情報院日前說，朝鮮這次成功發射偵察衛星，背後有俄羅斯協助的可能性極大。

雖然目前尚未發現進行第七次核子試驗跡象，但只要朝鮮領導人金正恩一聲令下，隨時都能進行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

