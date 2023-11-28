聯合國安理會討論朝鮮發射衛星　韓國：朝鮮挑釁超越地區範疇

撰文：張子傑
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聯合國安理會11月27日開會討論應對朝鮮發射軍事偵察衛星一事，但未能就發表聲明或譴責議案取得共識，而美韓及朝鮮代表則互相指責。

韓聯社報道，聯合國指朝鮮發射軍事偵察衛星違反安理會決議，並可能嚴重威脅國際航空和海運。

聯合國政治和建設和平事務部負責中東、亞洲和太平洋事務的助理秘書長希亞里（Khaled Khiari）報告提到，安理會決議禁止朝鮮利用彈道導彈技術進行的一切發射活動，秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）亦譴責朝鮮利用彈道導彈技術發射軍事偵察衛星。

而在今次會議的發言時段上，美國常駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，安理會肩負著維護國際和平與安全的任務，而朝鮮正在削弱其權威。

韓國常駐聯合國代表黃浚局以利害當事方資格出席會議時指出，朝鮮挑釁已經超越地區範疇，成為全球性的問題，並批評朝鮮向俄羅斯提供彈藥，以用於俄烏戰爭。

朝鮮常駐聯合國代表金星重申，平壤方面發射衛星是行使主權的正當行為，指目前地球軌道上有5000多顆衛星運作。

中國駐聯合國大使耿爽呼籲，各方積極考慮中俄提出的決議案，緩解朝鮮人道民生局勢，為重啟對話創造條件。他亦點名指美國挑動陣營對抗，糾集盟友大搞軍事演習，進一步加劇半島緊張對立，因此敦促美方避免動輒採取施壓手段，以切實可行的方案重建雙方互信。

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