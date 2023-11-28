緊盯中國？拜登放話「永不放棄」：成立白宮供應鏈韌性委員會

當地時間11月27日，就在中國28日舉辦首屆國際供應鏈促進博覽會的數小時前，美國總統拜登（Joe Biden）在華盛頓宣布成立了白宮版本的「供應鏈韌性委員會」。



香港英文媒體《南華早報》對此評論稱，本週，中美兩國圍繞各自經濟需求建立全球貿易體系的激烈競爭進入了最新階段。

不過，港媒此前也注意到，儘管地緣政治局勢緊張，美國政府一再鼓吹供應鏈「脫鈎」，但美國企業依然對首屆國際供應鏈博覽會表現出極大熱情。

根據中國國際貿易促進委員會的數據，在此次展會上註冊的境外參展商中，美國參展商佔到了25%。

據報道，周一，拜登宣布了30項新措施，「以加強對美國經濟和國家安全至關重要的供應鏈」。新措施旨在刺激美國國內基本藥物的生產，減少醫療產品對所謂「高風險外國供應」的依賴。除此以外，華盛頓還建立了一個針對半導體供應鏈中斷的預警系統。

拜登宣稱，美國「永不放棄」，他甚至預測稱50年後歷史學家將把「這一刻」視為「美國贏得21世紀競爭的開始」。

報道指出，這些措施將需要新的投資，然後通過促進聯邦機構之間更有效地共享數據和評估可再生能源供應的風險，來達到監管供應鏈的目的。相應地，白宮一直在尋求盟友和合作夥伴，試圖通過「印太經濟框架」（IPEF）等倡議，減少中國在關鍵礦產等關鍵領域的主導地位帶來的影響。

圖為美國總統拜登（Joe Biden）2023年11月27日在白宮發表演講。（Reuters）

然而，「印太經濟框架」最近一次上頭條，是因為沒能達成貿易協議。

當地時間11月16日，美國、日本、韓國、澳洲、新加坡、印尼等14國領導人在三藩市亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行「印太經濟框架」首腦會議。據多家外媒報道，經過會議前長達兩個月的三輪談判，各成員國仍舊沒有就貿易問題達成任何實質性協議，「對拜登政府來說是一個挫折」。美國副貿易代表稱，成員國明年將重新調整貿易談判，同時承認美國2024年總統大選會令談判更加複雜。

《南華早報》同樣提到，本週宣布成立「供應鏈韌性委員會」時，拜登正面臨着艱難的2024年連任競選，並且可能遭遇他在2020年大選時的對手、前總統特朗普。目前，特朗普在共和黨候選人的民調中處於領先位置。

在一再宣稱要加強美國供應鏈、減少對中國的依賴之後，拜登和他的民主黨同僚正迫切希望取得進展，藉此獲得政治加分。在擔任總統期間，他曾多次呼籲將更多製造業轉移到美國本土。

另一方面，自2021年入主白宮以來，拜登還維持着前總統特朗普（Donald Trump）時期對中國進口商品加征的關稅。但幾項研究表明，美國企業和消費者最終承擔了這些成本。

在美國政府一再鼓吹供應鏈「脫鈎」之際，11月28日至12月2日，首屆中國國際供應鏈促進博覽會將在北京舉辦，這也是首個以供應鏈為主題的國家級展會。

本次博覽會以「連結世界 共創未來」為主題，515間中外企業和機構參展。根據中國國際貿易促進委員會的數據，在此次展會上註冊的境外參展商中，美國參展商佔到了25%。

圖為中國國際供應鏈促進博覽會會場入口，攝於2023年11月26日。（新華社）

11月21日，中國貿促會副會長張少剛介紹說，首屆鏈博會作為開放型國際合作平台，在美國企業中引起熱烈反響，美國參展商數量遠超預期。5鏈1展區都有美國企業參展，亞馬遜、埃克森美孚、蘋果、特斯拉、英特爾、惠普、高通等一批世界500強和跨國公司將派高級代表參會。

近年來，美國政府和部分西方國家頻頻鼓吹對華「脫鈎」，但越來越多的商界人士意識到，不可能在供應鏈中排除中國。

英國《經濟學人》週刊11月14日文章寫道，西方國家主張的「多元化」政策確實改變了全球供應鏈，但遠沒有達到西方國家想像中「排除中國」的效果。根據國際清算銀行的分析，供應鏈變得越來越長、越來越複雜，其源頭卻基本沒有改變。

文章稱，美國企業「供應鏈多元化」的舉措並沒有將中國排除在供應鏈之外，只是讓更多亞洲貿易商成為美國和中國之間的「中間人」。例如在信息技術行業，儘管中國供應商的美國客戶份額有所下降，但印度、越南等其他亞洲地區的公司正從中國採購更多產品，然後向美國出售更多產品。

對於一些外企有意將產業鏈轉移出中國，中國外交部發言人毛寧11月21日表示，中國之所以成為全球工商界的必選項，得益於中國經濟韌性強、潛力大、活力足，得益於中國改革開放的基本國策，得益於中國超大規模的市場。「下一個『中國』還是中國，歡迎各國工商界繼續投資中國、生根中國。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

