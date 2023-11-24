Nvidia被指押後推供華AI晶片：3款「特供版」晶片中功能最强一款

11月24日，路透社援引消息人士獨家報道稱，英偉達（Nvidia）的「中國特供版」人工智能（AI）晶片將延遲推出。



晶片行業諮詢公司SemiAnalysis本月報道稱，這家總部位於加州的AI晶片巨頭預計最早於11月16日推出新產品。然而兩名知情人士稱，英偉達已經告知中國客戶，將推遲一款符合美國出口規定的新款AI晶片發布時間，直至明年第一季度。

被延遲推出的晶片是H20，在英偉達為遵守美國新出口限制而面向中國市場開發的三款晶片中，H20是功能最強大的一款。消息人士稱，由於服務器製造商在集成晶片方面遇到了問題，H20現在被推遲到明年第一季度上市，並且可能會是2月或3月。這可能會使英偉達與華為等本土企業的中國市場份額爭奪戰變得更加複雜。

對此，英偉達拒絕置評。

除了H20，英偉達還計劃推出另外兩款符合美國新出口規定的晶片——L20和L2。消息人士稱，L20不會推遲，將按照原定計劃推出，L2的情況則無可奉告。

路透社指出，美國的出口限制將為華為等競爭對手創造機會。英偉達正押注於這些晶片，希望藉此保住在中國的市場份額。

很長一段時間以來，美國不斷在晶片半導體領域對中國進行打壓，實際上全球產業鏈都受到了巨大傷害，令行業人士叫苦不迭。從去年10月到今年10月，美方這一打壓仍在「加碼」。在中國價值70億美元的人工智能晶片市場上，英偉達佔據了90%以上的份額，以英偉達為代表的許多美國企業，都對美國政府的這一做法持不同看法。

英偉達標誌：圖為英偉達在加州總部，攝於2022年5月 (REUTERS)

去年，英偉達由於無法向中國市場提供A100和H100人工智能處理器，專門為中國市場特供符合美方規定的A800和H800晶片，以繞開美國政府的管制。一年後，美國政府再次收緊出口規定，新的限制措施定於11月16日生效，屆時A800和H800將被禁售。

路透社11月10日援引行業人士報道稱，作為A800和H800的替代品，英偉達已針對中國客戶開發出符合美國最新出口規則的「改良版」晶片，HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。英偉達最早或將於本月16日之後公布。

報道稱，這三款新產品都是從H100的基礎版修改而來，包含了英偉達用於人工智能工作的大部分最新功能，但一些計算能力被削減以符合美國新規。美國富國銀行分析師亞倫-瑞克斯（Aaron Rakers）在給客戶的一份報告中寫道，英偉達準備發布的這三款晶片的計算能力似乎都低於美國新規中設定的絕對上限，不過其中一款可能需要取得許可證才能獲准出售給中國。

《南華早報》分析稱，若英偉達確認此事，這將表明中國市場對美國晶片公司有多重要，以及其中一些公司準備在多大程度上遵守華盛頓不斷變化的限制。

當地時間11月22日，英偉達在披露財報時透露，美國政府上個月公布的管制新規對其上個季度業績沒有造成「有意義的影響」，中國市場和一些受限地區佔其數據中心業務收入的四分之一。但這家美國晶片巨頭同時表示，當前季度，該公司對這些地區的銷售額將大幅下降。

在業績會上，英偉達財務總監（CFO）克雷斯（Colette Kress）證實了正在為中國市場開發「合規晶片」的消息。克雷斯表示，這些晶片將在未來幾個月內露面，但不太可能對英偉達當前業績產生幫助，現在預測此類產品將如何影響未來收入還為時過早，因為涉及因素太多。

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