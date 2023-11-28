泰國首相接詐騙電話「還叫他全名問候」　下令加緊杜絕電騙

泰國電信詐騙猖獗，首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）也成目標，他指示數碼經濟與社會部加大對網絡詐騙和電信詐騙中心的打擊力度。



《曼谷郵報》星期一（11月27日）報道，社德他稱有騙子給他發訊息、打電話，還有人用他的全名問候他，但他並未理睬對方。由於電信騙局愈來愈複雜，警方偵辦也更耗時，他因此呼籲公眾聽取數碼經濟與社會部的建議，了解如何避免受騙。

數碼經濟與社會部稱，正在加快調查有關政府數據庫被駭客入侵並在網上出售的報道，該數據庫包含數百萬泰國公民的個人訊息。去年還有報告稱，在一個名為RaidForums的平台上，可以購買約3000萬泰國公民的個人數據。

2023年9月11日泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）抵達位於泰國曼谷的國會大樓，準備向國會發表施政報告。（Reuters）

數碼經濟與社會部長巴色（Prasert Chanthararuangthong）說，這種說法實有誇大，個人數據保護委員會（Personal Data Protection Commission，簡稱PDPC）、國家網絡安全局和網絡犯罪調查局已受命合作處理這一問題。

他也說，數碼經濟與社會部還在研究預防詐騙的新手段，電訊公司可以標記在短時間內撥打了大量電話的手機SIM卡。

此外，PDPC設立了一個名為「PDPC鷹眼」的監控中心，密切關注個人訊息可能泄露的迹象。

11月9日至20日期間，「PDPC鷹眼」審查了3119家政府機構和私人組織處理個人訊息的內部程序，其中1158家存在不足。中心目前正在對約9000家機構進行更密集的審查，尋找更多濫用和誤用個人訊息的跡象。