曼谷落網中國籍男女被指也在新馬行乞　稱泰國「收入」好

泰國移民局說，近日因在曼谷街頭行乞而先後被捕的7名中國籍男女，其中幾人也曾到新加坡和馬來西亞行乞。



泰國《民族報》報道，被捕的行乞者身體或臉部嚴重畸形，泰國民眾把他們的照片上載到社交媒體平台，懷疑他們被人口販賣集團控制。但泰國當局說，他們並不是遭到人口販子的酷刑、虐待或脅迫的受害者。

泰國移民局首長伊提波（Ittipol Ittisarnronnachai）在11月27日的記者會上強調，他們沒有遭受過酷刑或虐待，並確認他們的收入完全由自己控制，不曾把錢轉給他人。

他說，這些中國籍乞丐持護照入境泰國，護照上有他們身上傷疤或面部畸形的記錄，所以這些傷害並不是近期造成的。

伊提波也說，其中幾名行乞者是互相認識的，會聚在同一個地方乞討。有幾名之前曾在新加坡和馬來西亞行乞過。

警方調查人員則說，行乞者身體殘障是由於年輕時發生意外而造成的。

報道稱，11月11日首名被捕的一名41歲婦女，在一名自稱是她的翻譯的泰籍女子的協助下出獄，並已在17日被驅逐出境。

另有一名34歲被捕婦女透露，她之前來過泰國，發現在泰國行乞收入可觀，因此決定到曼谷行乞，有時一天可獲得多達1萬泰銖（約2,233港元）。她把收入兌換成人民幣存入她的微信支付賬戶。

被捕的行乞者中還有一對夫妻檔，39歲的妻子說，她和丈夫以前在中國就靠行乞維持生活，也曾在馬來西亞行乞。夫妻倆2023年早前來到泰國，稱在泰國的乞討收入很好。她被捕後，丈夫試圖潛逃出境，但因簽證被取消，他在柬埔寨邊境檢查站落網。這對夫妻目前仍被拘留，正在辦理法律程序，將被驅逐出境。

還有一名28歲的行乞男子聲稱，他一開始是來泰國旅遊的，後來遺失了護照，在等待中國大使館給他補辦護照期間，他被迫靠行乞維持生活。

泰國當局近期還逮捕了一群來自約旦的乞丐，包括3名男子、4名婦女和16名兒童。這群乞丐被捕是因為他們在曼谷那那區（Nana）製造騷亂並騷擾外國人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

