中國副外長孫衛東：願為中歐領導人會晤準備　加強與歐盟溝通

中國副外長孫衛東11月27日與歐盟對外行動署副秘書長莫拉（Enrique Mora）會面時表示，北京方面願意與歐盟加強溝通協調，為年底前舉行的中歐領導人會晤做準備。



外交部網站28日刊登孫衛東與莫拉在北京舉行第十六輪中歐外交政策諮詢的消息，雙方就國際情勢、各自外交政策、中歐關係以及雙方共同關心的國際和區域熱點問題交換意見。

孫衛東說，今年是中國和歐盟建立全面戰略夥伴關係20週年，具有承前啟後的重要意義。 當今世界正經歷百年未有之大變局，中歐關係面臨新機會和挑戰。 雙方要掌握好中歐關係發展大方向，維繫互利共贏合作本質，充分尊重彼此核心利益。

他並重點闡釋構建人類命運共同體、共建「一帶一路」等重大理念，介紹中國經濟發展、中國式現代化所取得的巨大成就。

而在台海問題上，孫衛東強調台灣是中國領土不可分割的一部分，維護台海和平穩定的關鍵是恪守一個中國原則。

莫拉表示，歐盟堅持一個中國原則，並願意同中方一同致力於發展建設性和穩定的歐中關係。 歐中都堅持多邊主義，將持續就改善全球治理加強協調與合作，共同因應國際情勢中的危機挑戰。

彭博社早前引述消息知情人士指，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）下月7及8日到北京出席中歐領導人峰會。