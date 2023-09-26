中歐將設金融監管工作組　學者：歐盟謹慎確保對話不中斷

歐洲委員會常務副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與中國國務院副總理何立峰，星期一共同主持中歐經貿高層對話，並宣佈雙方將設立金融監管工作組。



受訪學者分析，中歐雙方在摩擦議題上沒有太大的退讓空間，能繼續溝通已是雙方對話能取得的最好成果。



東布羅夫斯基斯也是歐盟貿易專員，他9月23日至26日之間訪華，並在周一（25日）與何立峰共同主持中歐經貿高層對話，兩人也在會後舉行聯合記者會。

據路透社報道，東布羅夫斯基斯表達了歐盟在華企業對持續加劇的營商環境問題的關切。

他指出，中歐雙方將設立金融監管工作組，雙方也同意繼續就可能達成的中歐原材料供應鏈透明度機制進行討論。

東布羅夫斯基斯說：「我們同意恢復交流探討宏觀經濟議題，重啟經濟與金融對話和宏觀經濟對話是重要的，我們期待在下來幾個月裏展開這些對話。」

第10次中歐經貿高層對話2023年9月25日在北京舉行，中國國務院副總理何立峰與歐洲委員會常務副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）共同主持。（路透社）

何立峰則呼籲歐盟解除對中國的高科技產品出口限制，並重申中國對歐盟反補貼調查的強烈不滿。他敦促歐盟謹慎處理這個問題，並維持自由開放的市場。

何立峰還稱，中歐雙方同意合作穩定供應鏈和反對脱鈎，中國願擴增從歐盟的進口。

分析：中美推進高層對話 歐盟確保中歐對話不中斷

這是中歐雙方在疫情後，首次恢復線下經貿高層對話。中歐上一次是在去年7月以視頻方式，舉行經貿高層對話。

過去一年來，歐盟持續提出要對中國經濟去風險化，中國對此保持高度警惕。歐盟委員會主席馮德萊恩9月13日宣佈，歐盟委員會將對中國電動汽車啟動反補貼調查，以保護歐盟生產商；中國商務部隨後批評歐盟此舉是「赤裸裸的保護主義行為」。

東布羅夫斯基斯周一在對話前，於清華大學演講時點名了此次對話的重點議題。

他表明，歐盟在採取行動降低經濟依賴和去風險的同時，並不尋求和中國切斷關係。中國可以做許多事，幫助降低歐盟對中國的風險感知度（perception of risk）。

東布羅夫斯基斯提出對中歐企業的公平競爭問題、中國的對外關係法和反間諜法，以及中國對俄烏戰爭立場的關注。

他說，中國對歐洲缺乏互惠和公平競爭環境，加上更廣泛的地緣政治變化，迫使歐盟變得更強硬。歐盟商界高度關注對外關係法和反間諜法，「其模糊性有太多可解讀的空間」。

在俄烏戰爭問題上，東布羅夫斯基斯提醒，中國拒絕譴責俄羅斯的入侵行為對中國帶來了「名譽風險」。

中國電動車：歐盟委員會宣佈將對從中國進口的電動車展開反補貼調查。圖為中國車企蔚萊（NIO）的展銷。（Reuters）

中國人民大學國際關係學院教授、歐盟研究中心主任王義桅接受《聯合早報》訪問時說，東布羅夫斯基斯中國之行的重要議程，是緩解不斷升級的電動汽車爭端，以及中國對歐盟去風險計劃的憂慮。歐經貿高層對話是中歐關係的支柱之一，事關雙方關係中的經濟壓艙石；雙方恢復線下對話，顯示中歐尋求重啟關係。

台灣大學政治學系教授張登及受訪時分析，「歐盟一方面尋求縮小中歐的貿易逆差，同時也力圖保持中歐比較中階或低階的貿易關係」。此外，歐盟、美國和北京之間存在微妙的三邊關係，在中美維持高層對話的背景下，歐盟也謹慎地確保和中國的對話不會中斷。

張登及說，中歐雙方在反間諜法、俄烏戰爭等議題上退讓的空間不大，雙方現在能取得的最好成果就是就具體議題保持溝通，並為歐盟高層領導人年底可能展開的訪華行程營造較好的氛圍，避免在一些重點議題上破局。