芬蘭斥俄羅斯安排大批非法移民過境　明起關閉所有邊境口岸

芬蘭決定從11月30日零時起至12月13日關閉與俄羅斯接壤的拉賈–約塞皮（Raja-Jooseppi）口岸。由於該口岸是芬蘭目前唯一還在通行的東部邊境口岸，這意味着芬俄陸地邊界上的所有邊境口岸都將關閉。



芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）星期二（11月28日）在記者會上說，此舉是為有效遏制非法移民而採取的必要且適當的措施，政府的目標是盡快使邊境狀況恢復正常。芬蘭內政部長蘭塔寧（Mari Rantanen）表示，如有需要，不排除該限制措施延期的可能。

路透社報道，芬蘭上週對來自俄羅斯的旅客關閉了除一處邊境哨所外的所有邊境哨所，只開放位於芬蘭最北端的北極過境口岸拉賈–約塞皮。所有8個過境口岸關閉意味着只有貨運列車可以在兩國之間通過。

芬蘭邊防衛隊稱，11月份，來自肯尼亞、摩洛哥、巴基斯坦、索馬里、敘利亞和也門等國的約900名尋求庇護者從俄羅斯進入芬蘭。這一數字比之前每天不到1名有所增加。芬蘭指這是俄羅斯刻意安排的。

圖為芬蘭與俄羅斯接壤的拉賈–約塞皮（Raja-Jooseppi）口岸，攝於2023年11月28日。（Reuters）

新華社報道，根據芬蘭政府發布的新聞稿，自8月初以來，近千名沒有簽證的第三國公民試圖通過東部邊境口岸抵達芬蘭，其中多數人提出了庇護申請。芬蘭政府認為，這些移民以及地區局勢升級對國家安全和公共秩序構成嚴重威脅。

芬蘭政府指莫斯科向邊境輸送人員，以報復它決定與美國加強防務合作，但克里姆林宮否認這一指控。2023年早些時候，芬蘭加入北約，因烏克蘭戰爭而結束了數十年的軍事不結盟，這激怒了俄羅斯。

芬蘭總理奧爾波在新聞發布會上說：「（芬蘭）說這是俄羅斯要發揮影響力的行動，我們不接受。」

芬蘭政府11月18日關閉了與俄羅斯接壤的東南部的4個邊境口岸，並從11月24日起關閉庫薩莫、薩拉等東部邊境口岸，僅保留拉賈–約塞皮口岸用於東部邊境通行。

北歐國家芬蘭東部與俄羅斯接壤，兩國擁有1,300多公里長的邊界。

本文獲《聯合早報》授權轉載

