王毅晤古特雷斯　中方強調以巴應全面停火　表明北京3立場

中共中央政治局委員、外交部長王毅11月28日在美國紐約聯合國總部會見聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）。王毅稱，以巴應全面停火，他提出中方的3個立場。



王毅表示，中方的立場很明確：一是決不能讓戰火重燃，應實現全面停火，避免更大人道災難，被扣押人員也應得到釋放；二是人道物資應不受阻礙地進入加沙地帶（Gaza Strip） ，開闢更多過境點，設立有效監督機制；三是盡快重啟「兩國方案」，這是國際社會最大公約數，也是解決以巴問題的根本出路。

他指中方呼籲盡快召開更具權威、更大範圍、更有實效的國際和會，制定重啟「兩國方案」的路線圖和時間表。中方支持聯合國為此發揮主導作用。

他說世界聚焦以巴衝突，關注聯合國的作用和行動，在以巴衝突問題上，中國始終堅定站在和平一邊，站在人類良知一邊，站在國際法一邊，支持聯合國和秘書長本人為解決以巴衝突發揮獨特、不可替代的作用。他說作為11月安理會輪值主席國，中國同阿拉伯國家和有關各方保持密切溝通，將以巴衝突作為安理會核心和優先議題，中方還接待了阿拉伯、伊斯蘭國家外長前不久集體訪華，就盡快召開安理會高級別會議達成共識，期待安理會發出一致和明確的聲音。

他稱安理會第2712號決議是推動停火的第一步，是通過政治方式解決以巴衝突的良好開端，現在的關鍵在於臨時停火協議能否延續，加沙是否還會重燃戰火。

古特雷斯表示，讚賞中方擔任安理會輪值主席期間為推動以巴問題政治解決、緩解人道主義局勢發揮的建設性作用，感謝中方將主持召開以巴問題高級別會議，表示這是落實安理會第2712號決議的第一場會議，非常重要。

他說加沙人道狀況令人擔憂，平民特別是兒童的傷亡前所未有，完全不能接受，僅僅實現臨時停火是不夠的，為加沙提供的人道援助也明顯不足，應盡快開啟更多過境點、簡化程序，使人道物資快捷暢通地進入加沙。他指聯合國堅定主張實施「兩國方案」，從根本上解決巴勒斯坦問題，期待安理會就此形成更多共識。