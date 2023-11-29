以巴衝突丨以色列與哈馬斯開始交換第5批人質及囚犯

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）的加沙停火協議經延長兩天後，於周二（11月28日）踏入第五日，雙方預料分別釋放10名以色列人質及30名巴勒斯坦囚犯。路透社周二引述消息人士指，哈馬斯已開始移交第五批以色列人質至紅十字會。



路透社報道，以軍引述國際紅十字會消息，指有12名人質獲釋放，包括10名以色列人質及兩名外國人質。而卡塔爾外交部就表示，獲釋的以色列人質包括9名女子及1名兒童，其中4人擁有雙重國籍，分別是奧地利、阿根廷及菲律賓籍。

巴勒斯坦囚犯協會則表示，有30名巴勒斯坦囚犯將於周二獲釋，當中包括15名女性及15名兒童。半島電視台（Al Jazeera）報道，在這30名巴勒斯坦囚犯之中，有20人相信來自東耶路撒冷，其中預計獲釋的包括巴勒斯坦女記者Marwat al-Azza。她曾以自由身記者為美國全國廣播公司（NBC）工作，上周五（11月24日）遭以色列當局拘捕，並指控她於社交媒體發表鼓吹恐怖主義的言論，NBC其後與其斷絕合作關係。

在埃及與卡塔爾斡旋下，以色列與哈馬斯早前同意延長臨時停火協議兩天至周三（11月20日）。