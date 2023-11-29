印度隧道41工人困17天獲救後終吃首頓安樂茶飯　被困時做瑜珈解悶

印度北阿肯德邦（Uttarakhand）11月12日有興建中的高速公路隧道局部倒塌，導致41名工人被困。印度官員28日指，41名工人當日全部獲救。他們在醫院安心地吃獲救後的第一頓飯，又對記者說，他們被困時靠玩手機遊戲以及做瑜珈來解悶。



英國廣播公司（BBC）29日稱，這些工人獲救後分乘17輛救護車到Chinyalisaur Base醫院。報道指，他們坐在病床上吃飯，看來精神狀態良好。這是他們17天以來吃得最豐富的一餐。

在他們被困期間，救援人員透過喉管向他們提供水，以及包括鷹嘴豆、乾果、杏仁、米通在內的乾糧。救援人員20日再設置一條較寬的喉管，以向工人提供熱食，以及其他必需品，如藥物、手機和充電器。

報道引述《印度快報》（The Indian Express）稱，工人奧拉翁（Chamra Oraon）表示，他被困時曾坐立不安，想知道他什麼時候會獲救。他說:「但我從沒失去希望。」他期間靠玩手機遊戲來解悶，之後用救援人員提供的充電器來為手機充電。他指由於沒網絡，他們無法打電話給外面的人，所以他們聊天，以互相認識。

報道稱，另一名工人指，他們被困時互相鼓勵，保持積極的態度，還會一起吃飯。他說： 「我們會散步和練習瑜伽，以在隧道內保持活躍。」

救援人員28日放置一條闊90厘米的管道，再用有輪擔架經管道逐一將工人救出。

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