印度隧道倒塌41人困10天如泰國少足翻版　工人受困畫面首次曝光

印度北阿肯德邦（Uttarakhand）11月12日有興建中的高速公路隧道局部倒塌，導致41名工人被困，就像泰國少年足球隊野豬隊2018年6月被困清萊府睡美人洞事件的翻版。救援人員21日首次拍攝到被困工人在隧道內的情況。



救援人員在事發後透過一條直徑約10厘米的喉管向工人提供零食、水、以及氧氣。他們20日再設置一條直徑約15厘米的喉管，以向工人提供熱食，以及其他必需品，如藥物、手機和充電器。

他們將攝影鏡頭放入新喉管中，並在21日首次拍攝到被困工人的情況。他們也與工人透過對講機溝通，要求他們走到鏡頭前揮手，並說出自己的身份。

英國廣播公司（BBC）21日稱，從影片中可見，被困工人圍成半圓站在鏡頭附近。他們當中有很多人身穿反光衣並戴着頭盔。

印度聯邦高速公路和道路部長加德卡里（Nitin Gadkari）19日到事發現場視察，他指救援行動可能會持續2至3天。

報道指，印度政府的計劃是挖一個足夠寬的洞，以放置一條闊900毫米的管道，令工人可透過它爬出隧道。官員20日指，他們正嘗試在主要逃生管道旁再挖掘兩條管道，作為額外的逃生路線。

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