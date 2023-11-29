以色列10個月大男嬰未獲釋　以軍指不在哈馬斯手上　武裝稱已死

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯暫時停火後，哈馬斯連日分批釋放多名人質，但年紀最輕、僅10個月大的男嬰比瓦斯（Kfir Bibas）與其家人仍未獲釋。據以軍指，比瓦斯不在哈馬斯手中，而是轉交加沙另一組織挾持。哈馬斯武裝派系卡桑旅（Al-Qassam Brigades）29日則指比瓦斯與其2名家人已死於以軍對加沙的空襲。



在10月7日哈馬斯攻入以色列的行動中，比瓦斯與其4歲哥哥阿里埃勒（Ariel Bibas）、父母一同遭擄走，至11月24日起哈馬斯分批釋放人質，比瓦斯一家均不在名單上。

以色列軍方27日表示，「在哈馬斯擄走比瓦斯一家後，把他們轉至另一在加沙的恐怖組織」，所以目前這家人並不在哈馬斯手上。

哈馬斯武裝派系卡桑旅29日則指，比瓦斯與其4歲哥哥阿里埃勒、母親希里（Shiri Bibas）已死於以軍對加沙的空襲。

目前外界未能確定比瓦斯一家的狀況，因哈馬斯過去釋放的數批人質中，部份人也一度被指已死亡，最後證實仍然生還，例如是70多歲婆婆卡齊爾（Hanna Katzir）。她10月7日在家中遭哈馬斯分子擄走到加沙，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad group）曾指她已死於以軍對加沙的攻擊行動，如今顯示她生還，她在24日獲釋。