基辛格逝世︱深圳首間外企　HP亨氏企業進入中國　都與他有關

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger，又譯季辛吉）11月29日在康涅狄格州家中去世，享年100歲。此前基辛格已到訪中國逾一百次，年過百歲仍活躍在推動中美溝通對話的第一線。基辛格曾表示，「中國人民所說的『中國人民的老朋友』，指的是一種非常重要的關係，我以這個稱謂為榮。」



基辛格1972年陪同美國時任總統尼克遜（Richard Nixon）訪華，按照慣例，會安排部份企業隨行，成立於1813年的國際農牧產業投資及營運平台康地穀物公司（ContiFeed Group）就在其中，康地曾於上世紀70年代出口穀物到中國大陸，而基辛格就是該公司的董事之一。

康地穀物公司作為隨尼克遜訪華的第一批美國公司，在改革開放伊始已進入中國，對投資中國大陸也感興趣。改革開放初期，外資處於懷疑、猶豫、觀望之中，康地1981年聯同泰國正大集團（Charoen Pokphand Group，又譯卜蜂集團）成立中國第一間外資農牧企業「正大康地」，將科學營養的理念引入中國，獲「深外資證字〔1981〕0001號」批准證書，是深圳經濟特區第一間外資企業。

基辛格1979年向中國政府推薦惠普公司（HP）。惠普創辦人憑直覺認為，未來的中國市場潛力巨大。1985年6月20日，中國惠普正式註冊，成為中美在高科技領域的第一間合資公司，而當時中國還未制定《合資法》。隨後惠普公司創辦人、當時擔任董事長的帕卡德（David Packard）帶領代表團訪問中國，獲當時全國人大常委會高層領導接見，並與當時的電子工業部和航天部談妥若干項目。

基辛格認為，將技術產品出售到中國，最重要的是將技術帶給中國的技術人員，這樣才能建立起良好關係，立足中國市場。

帕卡德充分領會了基辛格的提議。他訪華期間代表惠普提出3項合作建議：第一是合作必須遵守中美兩國的法律；第二是在1980年為中國培訓16名高級產品、技術、管理人才；第三是惠普願意在中國成立合資公司。

圖為美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger，又譯季辛吉，左）1972年2月20日陪同美國時任總統尼克遜（Richard Nixo，右）前往中國訪問，二人在機上合照。（Reuters）

相關報道專頁：擘劃中美關係正常化推手 基辛格百歲辭世 外交遺緒大背影超長

基辛格在1977年退出政壇後，開始撰寫回憶錄，同時在摩根大通（JP Morgan）等一些大公司擔任高級諮詢顧問。他在1982年成立自己的公司——基辛格諮詢公司（Kissinger Associates），對華業務是其中的重要一環。

美國亨氏（Heinz）1984年經基辛格穿針引線，在廣州創辦中國第一間售賣嬰兒輔助食品的合資企業——亨氏聯合有限公司，專門生產嬰兒營養米粉系列產品，為中國改革開放以來的第一批合資企業。

基辛格傳記中提到，由於基辛格和中國政府建立了良好信任關係，他可以把美國客戶帶來中國。早在1987年，他就帶着西部信託投資公司（TCW）董事長戴伊（Robert Day）來過中國。

基辛格2003年11月應中國人民外交學會邀請，第39次來到中國。作為摩根大通集團的顧問，基辛格還帶來了摩根大通集團的董事長兼行政總裁哈里森（William Harrison Jr.）及該集團亞太區高級管理團隊。

哈里森說：「基辛格博士是我個人的老朋友，他向我們介紹了他在中國的很多老朋友，對摩根大通來說，這種友誼非常重要。」

時任招商銀行行長馬蔚華2007年10月在紐約會見基辛格。基辛格也是與Visa、MasterCard並稱為三大國際發卡組織的美國運通（American Express）的董事，雙方談到了招商銀行與美國運通的合作計劃。

基辛格問：「為什麼運通在中國市場上的信用卡業務做得不夠好，而你們卻能做得好？」馬蔚華回答：「很簡單，因為我們更熟悉中國市場，熟悉中國人的消費心理。」馬蔚華問：「您看好我們和運通在中國的合作嗎？會成功嗎？」基辛格笑起來：「毫無疑問，在中國能選擇招商銀行這樣重要的夥伴合作，一定能夠獲得成功的！下次我見到運通董事長的時候，我會將今天的談話轉告他。」

2010年5月，美國運通第一次把它的高級核心品牌，帶有「百夫長」標誌的信用卡（即百夫長卡Centurion Card，俗稱黑卡）帶到中國。

▼基辛格活躍外交界數十年，點擊放大觀看更多他的外交影像：