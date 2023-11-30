基辛格憶秘密訪華行程：北京高規格接待　這一點令美方備感壓力

美國前國務卿基辛格 （Henry Kissinger，又譯季辛吉）11月29日在其位於康涅狄格州的住所離世，享嵩壽100歲。他曾在接受媒體訪問時憶述1971年訪華安排如何小心謹慎、生怕走漏風聲壞了大事，也提到北京如何重視他的到訪。



更多詳盡報道與深入分析，請點擊覽閱專頁：

擘劃中美關係正常化推手 基辛格百歲辭世 外交遺緒大背影超長

基辛格：圖為1971年7月9日，時任美國國家安全顧問基辛格（左）秘密訪華期間，與時任中國總理周恩來（右）在中國的合照。（美國國家安全檔案館網站）

他秘密訪華為中國和美國於1979年正式建交奠下基礎。

美國決定派時任國家安全顧問基辛格1971年7月9至11日訪華。《中國經濟周刊》2013年7月16日引述基辛格指，1970年代，美國人對中國持敵視態度。華府秘密準備其訪華行程，因為他們擔心一旦公開計劃，恐怕在兩國開始對話前，美國將出現巨大爭論。

基辛格在著作《論中國》中提及，若當時公開計劃，各國會要求與美國商討，這會影響美國了解中國的態度。

基辛格與代表團於是對外宣稱是在代表總統出外調查，經越南、泰國、印度和巴基斯坦前往北京，又將沿途行程安排得枯燥乏味，以免記者窮追不捨。基辛格更以生病為由，躲在巴基斯坦一個避暑山莊48小時。

基辛格在行程期間感受到中國的好客。時任中國中央軍委副主席葉劍英到北京機場迎接他們。連職級比基辛格高3級的時任中國總理周恩來，也親身到釣魚台國賓館看望代表團。

中國態度瀟灑

中方只安排兩場共約13小時的正式談判。基辛格指，北京好像在表示，在中美隔絕20多年後，中國仍不急於達成實質協定。這瀟灑態度讓他們有心理壓力，因為若他們無功而返，會令時任美國總統尼克遜（Richard Nixon）沒面子。

尼克遜訪華

談判最終目的是要決定是否調整兩國互相敵視的外交政策。雙方一致決定用大部份談判時間來了解對方對國際秩序的看法，也有討論安排尼克遜訪華的事。尼克遜於1972年2月21日，成為自1949年以來，首位訪華的美國總統。