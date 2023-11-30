基辛格為時勢所迫足球員夢碎　憑傾波經馳騁外交舞台一樣扭足全場

美國前國務卿、諾貝爾和平獎得主基辛格（Henry Kissinger，又譯季辛吉）11月29日離世，享年100歲。外界或者將基辛格的貢獻着眼於他推動中美建交、結束越戰及美蘇談判等，不過他原來是典型體育迷，而且因為對足球的熱愛，令他在外交界大派用場。



基辛格在德國長大，童年時喜歡踢足球，他曾司職守門員和中場，惟受到技術所限，以及當時納粹黨規定猶太人只可參與猶太人的隊伍及賽事，令他苦無發展機會。不過即使如此，基辛格仍對足球不離不棄，甚至冒着可能遭反猶太的球迷襲擊的風險，到球場觀看當地球會格雷特霍夫（Greuther Fürth）的比賽。

二戰爆發後，基辛格一家經倫敦抵達美國，並以美軍翻譯身份返回老家。有美軍士兵憶述，基辛格曾在當地駕駛一個從納粹德軍手上奪得的平治汽車前往業餘足球賽，可見他在打仗時都不忘重投綠茵場。

與蘇聯領袖交手 話題離不開足球

基辛格在戰後逐漸開始外交生涯，他對足球的知識就成為與各國官員溝通的其中一項「殺着」。《愛爾蘭時報》（Irish Times）提到，蘇聯時任領袖勃列日涅夫（Leonid Brezhnev）1973年訪美前夕，基辛格到莫斯科為美蘇峰會準備，當時兩人的談話內容主要涵蓋冷戰、如何防止核武擴散、軍備競賽，以及兩國穀物價格等，足球都成為他們的共同話題。

美國時任總統福特及國務卿基辛格1974年11月24日訪問蘇聯，與領袖勃列日涅夫在火車上會晤。 (Reuters）

勃列日涅夫深知基辛格與其他美國政治人物不同，是個足球迷，於是就談及巴西球星加連查（Garrincha）協助朋友的故事。基辛格曾多次向總統尼克遜（Richard Nixon）匯報，形容勃列日涅夫願意將足球凌駕於工作上，甚至試過在討論洲際彈道導彈的嚴肅問題時，突然因為要到莫斯科觀看重要賽事而暫停會議。

古巴興建足球場竟與軍備競賽有關？

除了與各國政客以足球溝通，基辛格亦憑足球的知識發現蘇聯在古巴的舉動。美軍偵察機在1970年9月拍攝古巴南部一個海軍基地的照片，他發現當地正興建足球場，因此向尼克遜的幕僚長表明，古巴人普遍喜歡打棒球，而蘇聯人則踢足球，暗示蘇聯可能在當地部署兵力和武器，結果亦反映他的想法正確。

基辛格曾成功遊說巴西球王比利赴美「掘金」。圖為兩人在2012年倫敦奧運上會面。（Getty Images）

基辛格的外交工作不限於政治，他曾遊說巴西政府批准球王比利（Pele）到美國加盟紐約宇宙（New York Cosmos），亦接受阿根廷軍政府邀請觀賞1978年世界盃，以及爭取美國舉辦1986年世界盃（雖然不成功，但之後奪得1994年賽事主辦權）等。

IOC主席：基辛格處事深思熟慮

基辛格在1989年成為德甲班霸拜仁慕尼黑（FC Bayern Munich）的會員，而他今年5月百歲壽辰前夕，曾接受該球會的訪問。他形容，足球是一種集希望、痛苦和興奮的混合體，民眾對它有期望，甚至是沉迷或超出預期，令大家終身上癮。他認為，美式足球和棒球是對人類經驗的歌頌，而足球則是對它的體現。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）悼念基辛格時，形容對方有遠見，而與基辛格有多年交情的國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）亦認同，指基辛格的思考方式是考慮自己的決定對大家的長遠影響，嘗試預計對方的反應。

巴赫認為，大家都知道基辛格頭腦清醒，但同時他性格隨和與熱情，令大家相處時感到放心，並充滿幽默感。