2022年停辦　普京年度記者會12月14日舉行

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）11月30日宣布，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）回答民眾提問電視節目「直播連線」以及大型年度新聞發布會12月14日同場舉行，他將進行年度總結。



佩斯科夫在與記者交談時說：「12月14日，普京將進行年度總結，這將是一個節目——仍會是電視台的一個節目，這也將是『直播連線』節目和總統的年度新聞發布會的聯合舉辦形式。」

俄羅斯總統傳統的電視直播連線活動始於普京的第一個總統任期，第一次連線於2001年12月24日舉行。俄羅斯總統舉行年度記者會的慣例始於2001年，時值其第一個總統任期的第二年。2008年的大型記者會是時間最長的一次，總統與記者交流4小時40分鐘。

佩斯科夫2022年12月12日宣布年度新聞發布會將不舉行。當時《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）同日稱，這是10年來首次出現這樣的安排。普京的年度記者會自2012年起都在12月舉行。

該報稱，11月已有媒體指這個記者會未準備。報道指它取消的其中一個原因是俄烏交戰。