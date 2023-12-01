美國眾議員喊查中國道通智能無人機　稱或「威脅國安」

俄衛網12月1日據路透社報道，一個由11名美國眾議院兩黨議員組成的小組以美國國家安全為由，要求拜登政府調查並可能制裁中國無人機製造商深圳市道通智能航空技術股份有限公司（Autel Robotics）。



報道稱，這封由眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨人加拉格爾（Mike Gallagher）和委員會中的民主黨成員、眾議員克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）簽署的信要求美國商務部、國防部和財政部調查中國Autel Robotics公司，它的母公司是Autel Intelligent Technology。

信中指出，Autel Robotics公司「對美國國家安全構成直接威脅，因為地方執法部門以及州和地方政府正在購買和操作Autel無人機，可能會暴露美國各地的敏感數據」。

美國防部表示，將對議員們的信函作出回應。美國商務部和財政部沒有立即置評。記者無法立即聯繫到Autel請其置評。

2020年，美國商務部對中國無人機製造商大疆（DJI）實施了出口限制，指控該公司參與鎮壓中國維吾爾族少數民族，並協助軍方。

本月早些時候，加拉格爾、克里希納穆爾蒂於11月1日提出一項名為《美國無人機安全法案》，旨在禁止美國政府購買中國無人機。

美國內政部在2020年1月表示，在停止額外購買此類無人機後，將停飛其約800架中國製造的無人機。

美國共和黨議員2023年早些時候表示，在美國銷售的無人機中，超過50%是大疆製造的，它們最受公共安全機構歡迎的無人機。