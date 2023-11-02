美國眾議員提法案　促禁止華府採購中國無人機

撰文：蕭通
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美國眾議院中國問題特別委員會11月1日提出一項法案，禁止美國政府採購中國無人機。這項法案名為《美國安全無人機法案》，由該委員會的共和黨籍主席加拉格爾（Mike Gallagher），以和民主黨籍高層成員克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）共同提出。法案除對聯邦政府設限，還將禁止地方和州政府使用聯邦撥款購買中國無人機。法案亦要求聯邦政府詳細報告，交代目前採購無人機系統的數量。

加拉格爾表示，該法案將禁止聯邦政府使用美國納稅人的錢，從中國等國家購買這種設備。他認為，國會必須通過這項兩黨法案，以保護美國的利益和國家供應鏈安全。克里希納穆爾蒂表示，該法案有助於防止政府機構依賴外國製造的無人機技術，從而造成的任何漏洞，並鼓勵美國無人機行業的增長。

該法案未有點名中國企業，但相信是針對全球最大無人機生產商——深圳大疆創新，亦會影響在美國有7.8%市佔率的深圳道通智能。共和黨議員今年稍早表示，美國銷售的無人機中，有超過 50%由大疆創新製造。

另外，美國參議院10月31日一致批准，一項由共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn ）和民主黨議員沃納（Mark Warner）提出的修正案，該修正案將禁止美國聯邦航空管理局（FAA）營運中國、俄羅斯、伊朗、朝鮮生產的無人機，又或提供任何聯邦資金。

美國國會早於2019年，已禁止五角大廈購買或使用中國製造的無人機及零件。美國商務部亦於2020年，已對中國無人機製造商大疆創新（DJI）實施出口限制，指責其協助壓迫中國維吾爾少數民族並幫助中國軍方。

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