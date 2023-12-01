中歐峰會將舉行　港媒：歐盟擬威脅制裁被指助俄13中企

港媒援引知情人士的話報道稱，歐盟領導人將在峰會舉行期間親自向中國國家主席習近平提出要求，希望後者對布魯塞爾懷疑規避對俄制裁的13家中國公司施加影響。



俄衛網12月1日稱，此前彭博社援引消息人士的話報道，歐盟和中國計劃於12月7日至8日在中國舉行峰會。據悉，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）計劃前往中國與中國領導人進行面對面會談，中方尚未公開證實會談的日期和地點。

消息人士透露，如果歐盟方面得不到習近平的積極回應，有關公司將被列入「黑名單」，作為第12輪對俄制裁的一部份。

據該報報道，歐盟領導人還將尋求中國承諾恢復與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）就和平方案的合作。北京8月派出特使參加了在沙特阿拉伯舉行的烏克蘭問題磋商會議。然而，中國特使缺席了隨後在馬耳他舉行的會議。由於新一輪會談計劃於未來幾周舉行，布魯塞爾希望中國重返談判桌。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）早些時候表示，他預計歐盟對俄羅斯的第12輪制裁方案將在12月11日的歐盟外長會議上達成一致。