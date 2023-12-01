英國伯明翰諾丁漢市政府相繼破產　樓價會否大插水？

英國中部城市諾丁漢（Nottingham，又譯諾定咸）市政府超支2300萬鎊，意味該市實際上已經破產，亦是繼伯明翰（Birmingham）之後，短時間內再有城市因為財困而停止所有非必要支出。



目前全英國有20個市政府可能步這個兩城市的後塵，對於住在受影響地區的民眾而言，市政府破產導致部分公共服務可能暫時削減外，當地的樓市會被重創嗎？

英國Property Reporter引用伯明翰的房地產公司Barrows and Forrester的數據，比較五個之前宣布實際上破產的市政府在一年後的樓市表現。該公司分析哈克尼（Hackney）、瑟羅克（Thurrock）、克羅伊登（Croydon）、北安普敦郡（Northamptonshire）和斯勞（Slough）市政府破產一年後的樓價，發現平均上升3.2%。

伯明翰市政委員會是歐洲最大的地方機構，惟該市身陷財困，在9月宣布實際上破產。（FB@Birmingham City Council）

其中哈克尼的樓市反彈表現最強勁，該市在2000年10月宣布實際上破產後，一年後的樓價急升13.6%。而斯勞及北安普敦郡分別在2021年7月及2018年2月破產後，兩地在十二個月後的樓價分別升8.7%及2.3%。

不過並非所有地方的樓市「受惠」於市政府破產，瑟羅克及克羅伊登的樓價分別下滑4及4.5%。

至於伯明翰的情況，Barrows and Forrester董事總經理福里斯特（James Forrester）認為，當地的基建及公共服務可能受影響，對物業市場的需求或減少，不過市內的房地產經歷英國脫歐、疫情及近期的經濟環境都屹立不倒，而且公司的分析發現市政府實際上破產對樓市只有很少甚至沒影響，所以預計該市樓價沒有明顯傷害。

諾丁漢市政府雖然被迫走上實際破產之路，但從上述的個案來看，市內的樓價在短期內或未必會大起大跌，意味有意到當地定居或投資人士可能沒有「掃平貨」的機會。