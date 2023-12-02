美國芝加哥安置無家可歸移民　居民反對

隨着氣溫下降和更多移民不斷抵達，美國芝加哥正在努力解決當地居民對於轉移無家可歸移民到政府運營的帳篷營地的強烈反對。



路透社報道，數百名移民仍然睡在芝加哥警察局外的地上或帳篷裏。與此同時，數十名抗議者每天聚集在布萊頓公園（Brighton Park）附近一個建築地盤，那裏正在建造一個新的避難所。這些避難所耗資6,500萬美元（約5.07億港元），由伊利諾伊州資助建造，預計最早於12月中旬開放，可容納多達2,200名尋求庇護者。

布萊頓公園社區的居民正在起訴芝加哥市政府，要求停止施工，稱建造避難所違反了芝加哥的分區法。

示威者之一的帕拉西奧斯（Ricardo Palacios）說：「這些人剛剛下車，一切都給了他們。作為納稅人，我認為這是不對的。」

圖為美國芝加哥警察局外的移民物品及床鋪，攝於2023年5月26日。（Reuters）

幾個月來，數千名無處可去的移民一直睡在芝加哥警察局和奧黑爾國際機場（O'Hare International Airport），芝加哥市政府和教堂已加大力度將移民轉移到避難所。據市政府數據，警察局內仍有約1,000名尋求庇護者，低於三週前的4,000人。

5月份就任芝加哥市長的民主黨人約翰遜（Brandon Johnson）一直在努力安置抵達的移民，包括每週數百名在跨越美墨邊境後被共和黨主政的德克薩斯州攔截的移民。當中很多人來自委內瑞拉，沒有家人和朋友的幫助。2022年4月以來，德州已將超過6.6萬名移民送到包括芝加哥在內的6個民主黨管理的城市。

最近幾週，隨着芝加哥寒冷的冬季臨近，並且開始下雪，移民的住房問題變得更加緊迫。

本文獲《聯合早報》授權轉載

