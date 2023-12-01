拜登政府被指要求沙特撤資AI晶片企業　美監管機構稱維護國家安全

彭博社12月1日發文披露，美國政府已迫使沙特阿美（Saudi Aramco）旗下風險投資公司Prosperity7出售其在矽谷人工智能（AI）晶片初創公司Rain AI的股份，這家矽谷公司的投資人也包括Open AI創始人奧爾特曼（Sam Altman）。報道稱，被迫撤資可能會對沙特在美國科技行業不斷增加的投資造成廣泛的影響。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：劉程輝



知情人士稱，Prosperity7曾在2022年作為主要投資者為Rain AI融資2500萬美元（約1.95億港元）。不過在美國外國投資委員會（CFIUS）審查後，Prosperity7出售在Rain AI的股份。知情人士稱，CFIUS是美國處理投資領域國家安全問題的主要監管機構，在過去一年的某個時候指示沙特方面解除投資協議。

Rain AI由奧爾特曼提供部份資金，是一家受人腦工作方式啟發設計人工智能晶片的初創公司。數據公司PitchBook發現，Prosperity7將其在Rain AI公司的股份出售給矽谷投資公司Grep VC。

奧爾特曼、Rain AI、Prosperity7和Grep VC均未回覆置評請求。CFIUS在一份電子郵件聲明中表示，無法對正在審查的交易發表評論，但該機構「致力於在其職權範圍內採取一切必要行動，保護美國國家安全」。

彭博社將此事與中國和沙特的關係聯繫起來。報道稱，中國正在尋求加強與中東的關係。11月，中國和沙特簽署價值約70億美元（約546億港元）的本幣互換協議，沙特阿美已向中國能源行業投資數十億美元，沙特也在吸引中國科技公司合作。

在這樣的背景下，Prosperity7的撤資引人注目，因為白宮正在努力遏制中國的科技優勢，尤其是在事關人工智能等未來創新的半導體領域。CFIUS於2023年正在審查幾筆價值數十億美元的交易，理由是擔心這些交易可能會帶來國家安全風險，而美國日益加強對中東財富基金活動的審查，也被視作針對那些與中國關係密切的實體。

值得注意的是，沙特近年來一直在積極佈局人工智能領域。

2020年10月，沙特啟動一項國家人工智能戰略，旨在進軍人工智能領域的全球領導者，沙特實施的數據與人工智能國家戰略（NSDAI）將力爭到2030年吸引200億美元（約1,560億港元）的外國和本地投資。

英國《金融時報》8月又爆料，沙特與阿聯酋加入全球人工智能軍備競賽，這兩個海灣強國正在搶購數千顆對構建AI軟件至關重要的美國半導體企業英偉達（Nvidia / NVDA，又譯輝達） 高性能晶片。報道稱，兩國曾表示，他們的目標是成為AI領域的領導者，通過實施一個「野心勃勃」的計劃，推進本國經濟加速轉型發展。

阿拉伯《海灣時報》（Khaleej Times）4月援引全球諮詢公司普華永道（PricewaterhouseCoopers）的預測報告稱，到2030年，人工智能有望佔沙特國內生產總值（GDP）的12.4%。將為沙特經濟貢獻1350億美元（約1.53萬億港元），使沙特成為中東地區該科技的最大受益者。