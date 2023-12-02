美國上訴法院：特朗普須面對國會騷亂案民事訴訟

美國聯邦上訴法院裁定，前總統特朗普必須因其支持者在2021年1月6日襲擊國會大廈中所扮演的角色而面對民事訴訟。



路透社報道，美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院合議庭星期五（12月1日）的裁決指出，特朗普在騷亂當天敦促其支持者遊行到國會大廈時，是「以總統候選人的個人身份」行事。美國總統僅因官方行為而免受民事訴訟。合議庭因此駁回了特朗普具豁免權的說法。

這項裁決為特朗普面臨美國國會警察和民主黨議員的訴訟掃清了道路，這些訴訟試圖讓特朗普對其支持者在騷亂期間的暴力行為負責，這場騷亂是為了推翻他2020年大選的失敗結果。2021年，兩名國會警察和幾名民主黨議員一起起訴特朗普，指控他在支持者登上國會山之前向他們發表的公開言論可能煽動暴力。

美國會暴動：圖為2021年1月6日美國華盛頓的國會大樓外，警方施放催淚氣體，以圖驅散人群。其中一名示威者揮舞寫着「前來佔領它」的「邦聯旗」（Confederate flag），在集會上與國會警察發生衝突。他們希望闖入國會大樓以阻止國會對2020年美國總統大選結果認證。（Reuters）

國會大廈警察布拉辛格姆（James Blassingame）與亨比（Sidney Hemby）在訴訟中指責特朗普應為他們在國會攻擊事件中所受的身體和精神傷害負責。

他們的律師帕馬隆（Patrick Malone）在聲明中說：「裁決表明，若有人危害我們的民主、危害宣誓捍衛民主之人的性命，必須承擔責任。」

圖為2023年10月25日，美國前總統特朗普（Donald Trump）出席在美國紐約州最高法院舉行的特朗普集團民事欺詐案庭審。（Dave Sanders/Pool via REUTERS）

特朗普的法律團隊辯稱，作為總統，他對自己的行為享有豁免權，他勸說追隨者「拼命戰鬥」反對選舉結果的講話涉及「公眾關心的問題」，在職責範圍內。

此案是特朗普面臨的多項民事和刑事訴訟之一。上訴法院就民事訴訟的裁決不會影響特朗普可能面對的刑事訴訟的豁免權。特朗普也就刑事訴訟提出類似的豁免權主張，但法官尚未對此做出裁定。

爭取2024年共和黨總統候選人提名的特朗普在民意調查中領先。77歲的特朗普定3月在華盛頓受審，罪名是密謀推翻拜登2020年11月贏得選舉的結果。他可對上訴法院的裁決提出上訴。他的上訴可能會推遲審判。

本文獲《聯合早報》授權轉載

