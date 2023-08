美國前總統特朗普(Donald Trump)就被控企圖推翻2020年大選結果一案出庭並否認指控後,8月4日在社交媒體Truth Social發文,語帶威脅。偵辦此案檢察官因此在同日晚上要求法庭簽發保護性命令,限制特朗普公開談論此案。



特朗普4日在他創立的社交平台Truth Social發文稱,「你若追殺我,我也追殺你!」(IF YOU GO AFTER ME, I'M COMING AFTER YOU!)。

偵辦此案的特別檢察官史密斯(Jack Smith)在帖文發出數小時後,要求主審法官丘特坎(Tanya Chutkan)對檢方所提的證據簽發保護性命令。

檢察官稱那些由他們交予特朗普法律團隊的證據,可能被特朗普公開;他應被下令不准公開它們。

史密斯稱,特朗普倘若真的這麼做,會對證人產生寒蟬效應,影響司法公正。

史密斯提出申請後不久,特朗普的發言人回應事件,稱他的帖文針對的是政敵。