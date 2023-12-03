英媒：英國拒絕將查戈斯群島歸還毛里求斯

據英國《電訊報》網站12月1日稱，根據英國防大臣夏博思（Grant Shapps，又稱沙普斯）正在制定的一項新戰略，英國將放棄把查戈斯群島（Chagos Archipelago）歸還毛里求斯（Mauritius）的計劃。



該報稱夏博思對英國外交部計劃通過談判達成一項「塞浦路斯式」協議，將查戈斯群島交還毛里求斯感到震驚。

英國現有海外領土，或稱英國海外屬土有14塊。過去12個月，英國都在就群島的未來談判，預計2024年有定案。

查戈斯群島：圖為迪戈加西亞島的航拍照片。（Reuters）

19世紀初戰敗的法國簽訂《巴黎和約》，將查戈斯群島割讓予英國。這群島自1814年以來一直為英國所控制。

報道稱，聯合國籲英國歸還群島；116個國家對2019年一個聯合國大會決議案支持，呼籲英國終止其對群島的非法佔有。而國際法院（ICJ）2017月11日發布的諮詢意見，也指英國對它的佔有是「非法」。

查戈斯群島由7個環礁共60多個島嶼組成，主島迪戈加西亞島（Diego Garcia）面績僅約27.2平方公里，不足香港島一半。

查戈斯群島因位處印度洋中心，戰略價值高，不僅英國不欲放棄，作為盟友的美國亦對此關注。