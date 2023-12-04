以巴衝突｜加沙南部醫院超負荷　譚德塞籲立即停火

以軍加大對加沙南部的空襲，有指可能即將對南部發動地面攻勢。世衛（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）12月3日表示，世衛團隊2日視察加沙南部的納賽爾醫院（Nasser hospital），發現醫院目前收治超過1,000名病人，為原本容量的3倍多，遠超負荷。無數人到醫院尋求庇護，每個角落都擠滿了人。有傷患在地上接受治理，痛苦地尖叫，情況難以想像，他呼籲立即停火。



以軍12月2日稱，自停火結束以來，以色列空軍、海軍和地面部隊已打擊加沙逾400個目標，其中戰機在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）展開大規模空襲行動，擊中逾50個目標。

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與此同時，以軍對加沙的攻擊持續升級，3日遭受攻擊的地點包括北部的賈巴利亞（Jabalia）難民營。 加沙衛生部發言人表示，以色列空襲造成數人死亡、數十人受傷。以色列未對行動發表評論。半島電視台（Al Jazeera）播出襲擊的畫面，倒塌建築物的瓦礫冒出濃煙，包括一名兒童在內的平民被灰塵覆蓋。

據加沙衛生部稱，截至12月2日，已有超過15,200人死亡。而自停火協議到期以來，截至2日中午，加沙至少新增193人死亡、650人受傷。 衛生官員3日表示，一些地區無法透過電話聯繫，無法提供最新的傷亡人數。