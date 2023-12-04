美軍驅逐艦卡尼號紅海受襲　胡塞武裝承認曾攻擊兩商船

美國國防部12月3日表示，美軍驅逐艦卡尼號（USS Carney）和多艘商船3日在紅海遭到襲擊，當局將在獲得更多信息後公布。有美國官員透露，攻擊來自也門方向，於上午10時左右開始，持續了長達5個小時，卡尼號至少兩次成功擊落無人機。也門胡塞武裝（Houthi）隨後承認，3日曾以無人機和導彈攻擊兩艘以色列船隻，但未提到對美軍的攻擊。



自以巴新一輪衝突以來，駐中東美軍已遭受至少75次襲擊。其中，卡尼號在紅海已活動一段時間，曾在10月攔截了3枚巡航導彈和幾架無人機。

胡塞武裝發言人同日表示，Unity Explorer及Number Nine這兩艘商船因未理會警告，而成為攻擊目標，並指兩艘船與以色列有關。

與此同時，英國海事貿易行動組織（United Kingdom Maritime Trade Operations，UKMTO）3日表示，接獲報告指紅海發生無人機襲擊，並可能曾發生爆炸。英國海事安全公司Ambrey稱，一艘散裝貨船和一艘貨櫃船，在紅海航行時被至少兩架無人機擊中。

+ 1

最近幾星期，紅海發生了一系列襲擊事件，獲伊朗支持的也門胡塞武裝（Houthi）被指是元兇。 其中在11月19 日，商船Galaxy Leader及其 25名船員遭胡塞武裝挾持。 該船屬於英國公司，而該公司由以色列富商持有。