巴黎市中心襲擊釀1死2傷案　疑兇宣誓效忠ISIS

法國巴黎埃菲爾鐵塔（Eiffel Tower）附近12月2日發生血案，一名持刀和錘子的男子發動襲擊，造成一名德國遊客死亡，另有兩人受傷，傷者包括一名英國公民。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron ）稱此次攻擊為「恐怖襲擊」。 當局指出，疑犯2016年曾策劃恐襲被判監，並宣誓效忠伊斯蘭極端組織ISIS。



內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）表示，26歲法國疑兇迅速被捕。他與2016年法國兩宗恐怖攻擊的主犯有聯繫。此外，疑犯曾於2016年計劃在巴黎商業區發動攻擊，但行動前被捕，被判處4年監禁，此後一直在安全部門的觀察名單，並補充說他患有精神疾病。反恐檢察官表示，疑兇承認宣誓效忠ISIS，當局正調查案件與恐怖組織的關係。

12月2日，該名男子在距離艾菲爾鐵塔不遠的格勒內勒碼頭（Quai de Grenelle）持刀襲擊一對遊客夫婦，導致一名德國國民重傷死亡。他並用錘子襲擊了另外兩人，當中包括一名英國公民。達爾馬寧表示，疑犯曾高喊「真主偉大」（Allahu akbar），並向警方稱感到不安，因為「有這麼多穆斯林在阿富汗和巴勒斯坦死去」。

今次攻擊發生在巴黎奧運會前不到8個月時間，保安問題引發疑慮。 歐洲安全官員警告說，在以巴爆發戰事後，伊斯蘭主義者發動攻擊的風險升高，其中最大的威脅來自難以追蹤的「孤狼」。