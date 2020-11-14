法國尼斯刀手襲擊事件　當局指與巴黎教師被殺案有關

法國檢察官11月13日表示，尼斯（Nice）教堂襲擊事件的刀手與較早前巴黎教師遭斬首的事件有關。

反恐部門檢察官在尼斯教堂的刀手、21歲突尼斯男子阿維薩維（Brahim al-Aouissaoui）的電話內發現巴黎教師襲擊案兇徙的照片，因此認為兩宗事件可能有相同襲擊動機。另外當局亦在阿維薩維的電話內找到與極端伊斯蘭組織ISIS的圖片，惟聲明中沒有提及刀手是否與該組織有關。

巴黎一名男教師因為在課堂上以伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫講解言論自由等概念，但惹來一名家長不滿，亦令該名教師遭到殺身之禍。兇徙將該名男子斬首後，隨即被到場的警員擊斃。而在該宗事件後13天，尼斯教堂外發生持刀襲擊事件，造成3死。

目前當局在該兩宗襲擊事件找到的共點是行兇方式，兩人都是持刀將受害者斬首或企圖斬首。法國政府在尼斯襲擊後亦提升反恐警戒級別，總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦下令加派兵力保護宗教場所和學校得主要措施，並與德國聯手呼籲加強歐盟邊境安全，阻止恐襲威脅。

另外法國在13日正值巴黎恐怖襲擊五周年，總理卡斯泰（Jean Castex）在巴黎多個地點獻上花圈悼念，有穆斯林社區領袖表示，這些襲擊都是扭曲伊斯蘭的行為。