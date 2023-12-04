菲律賓南部大學爆炸案　ISIS承認組織成員所為

菲律賓南部大學體育館12月3日發生的爆炸案，極端組織ISIS宣稱是其組織成員引爆炸彈。菲律賓南部城市馬拉維（Marawi）棉蘭老州立大學（MSU）體育館12月3日舉行天主教彌撒期間發生爆炸，增至4人死亡，另有多人受傷。軍方指爆炸疑為伊斯蘭恐怖主義（Islamist terrorism）襲擊，並進入高度戒備狀態。



案發在3日上午7時許， 警方事後在現場發現16毫米迫擊炮碎片。軍方表示，當局此前在南部採取了一系列軍事行動，以打擊親ISIS勢力，當日上午有一名武裝組織領袖被殺，懷疑爆炸案可能是報復。

在ISIS承認責任前，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）表示，「以最強烈措辭譴責外國恐怖分子犯下毫無意義、令人極其髮指的罪行。對無辜者使用暴力的極端分子會永遠被視為我們社會的敵人」，已下令國家警察及武裝部隊確保平民及社區安全，承諾將元兇繩之以法。

伊斯蘭國在菲律賓南部具有影響力，其中馬拉維2017年曾被與ISIS有開的毛特（Maute ）佔領，在與菲律賓軍方為期5個月的戰鬥中，包括平民在內逾1000人死亡。