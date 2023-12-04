菲律賓棉蘭老島對開再發生6.8級地震　不具海嘯威脅

菲律賓棉蘭老島（Mindanao）對開12月4日再次錄得強烈地震。於當地時間凌晨3時49分，美國地質勘探局（USGS）錄得強度達6.9級地震。德國地質學研究中心（German Research Centre for Geosciences ，簡稱GFZ）指為6.8級。本港天文台也稱，在上午將3時50分錄得棉蘭老島6.8 級地震 ， 震源深度約10公里 。美國海嘯預警系統表示，不存在海嘯威脅。這是當地2日發生7.6級地震以來，錄得最大強度的餘震。



當地3日傍晚6時40分，也曾錄得6.6級地震，當地警方指再次導致人們紛紛逃離家園，當局正檢視有否有進一步的破壞或人員傷亡。

2日晚上，棉蘭老島對開曾發生7.6級地震，之後錄得多次達到6級或以上的強烈餘震，太平洋海嘯預警中心一度發出海嘯預警，該中心最初表示，預計海嘯波浪將衝擊菲律賓南部、印尼、帕勞和馬來西亞部份地區。截至3日下午4時，合計錄得餘震955次，其中有感地震11次。

2日晚的地震造成1人死亡、4人受傷。地震導致2,647人受災，2座橋樑部份受損，目前已封閉並停止通行。災區的電力已恢復，目前北達沃省宣布停工與停課。

約兩星期前，棉蘭老島也曾發生6.7級地震，造成至少9人死亡，有購物中心天花板局部倒塌。