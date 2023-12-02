菲律賓7.6級地震　海嘯預警撤銷

撰文：成依華
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據美國地質調查局（USGS）12月2日指，菲律賓棉蘭老島（Mindanao）海域發生黎克特制7.6級強烈地震，震源深度為32.8公里。

美國地質調查局最初把地震測定為7.7級，震源深度為45公里，之後修正為7.6級，震源深度為32.8公里。

路透社指，美國海嘯預警系統發出海嘯警報。菲律賓火山地震研究所（Phivolcs）之後稱，料首波海嘯會在午夜前抵達，有可能持續數小時。菲律賓時區為GMT+8，與香港沒有時差。

美國海嘯預警系統表示，菲律賓部份海岸海嘯波幅可能達到1至3米以上，帕勞部份海岸的海嘯波幅可能達0.3至1米以上。

美國海嘯預警系統其後又表示，在發生7.6級地震後，菲律賓棉蘭老島不再存在海嘯威脅。報告指：「根據所有可用數據……這次地震帶來的海嘯威脅現已過去。」「某些沿海地區或出現輕微的海平面波動。」

研究所建議南蘇里高省（Surigao Del Sur）及東達沃省（Davao Oriental）沿海地區民眾撤離至較高或內陸地方。

歐洲－地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre，EMSC）則測定這次地震為7.5級，震源深度為63公里。

中國海洋預報台：或引發局部地區海嘯

中國國家海洋預報台則稱，在2023年12月2日晚上10時37分，菲律賓棉蘭老島海域發生7.2級地震，震源深度爲15公里。中國自然資源部海嘯預警中心根據初步地震參數判斷，地震可能會在震源周圍引發局部地區海嘯，不會對中國沿岸造成災害性的影響。

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