COP28︱116國承諾2030年可再生能源產能增加兩倍

《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）主席國阿聯酋宣布，有116國家加入了到2030年使可再生能源產能增加兩倍的承諾。



綜合報道稱，除了有116國加入2030年增加可再生能源產能的承諾外，也有123國簽署一份氣候與健康宣言，以保護人類健康免受日益增長的氣候影響，增加跨部門合作、減少衛生領域的排放，以及增加氣候融資等。不過，這份宣言隻字未提化石燃料是導致氣候變暖的這一客觀事實。

COP28星期四（11月30日）在阿聯酋杜拜開幕當天，就啟動損失與損害基金達成一致，為受氣候變化影響最深的發展中國家撥款約6億美元（約46.8億港元）。這一成果為本屆大會傳遞積極信號，但對受氣候變化影響最嚴重和最脆弱的群體來說，還遠遠不夠。

氣候變化造成的損失與損害存在於經濟和非經濟兩方面。經濟損失與損害可以用貨幣價值來衡量，例如重建因洪水而受損的基礎設施成本，或乾旱導致的農業收入損失。非經濟損失與損害是指難以或無法用貨幣價值衡量，如生物多樣性的喪失等。

專家指出，對於受氣候變化影響最嚴重的脆弱國家來說，損失與損害可能是永久性的。

此外，在12月12日的會期結束前，相關負責人談判將全面展開。會議的最大議題是評估旨在達成將氣溫上升幅度控制在攝氏1.5度以內的《巴黎協定》目標的對策進度，有望帶動提高溫室氣體削減目標。

另一方面，法國負責主導禁止煤炭火力發電的政府聯盟，日本也為加入進行了協調，但最終選擇放棄。相關人士稱，由於設定了廢除期限，但日本的方針是目前一段時間繼續加以利用，因此對於加入該聯盟，政府內部存在異議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

