COP28｜全球過百國承諾　將糧食生產納入減排計劃

全球生產七成糧食的130多個國家同意在它們的氣候變遷因應計畫中，優先考慮糧食和農業生產所造成的碳排放問題。



路透社報道，《聯合國氣候變化框化公約》第28次締約方大會（COP28）主辦單位阿聯酋稱，共有134個國家簽署了上述宣言，這些國家生產全球70%的糧食。

阿聯酋氣候變遷部長阿爾姆海里說（Mariam Almheiri）：「要實現《巴黎協定》的目標，就必須立即解決糧食系統、農業和氣候之間的相互作用。」

宣言稱，各國將加強努力，將糧食系統納入減排計畫。 據估計，糧食生產系統約佔人類製造溫室氣體的三分之一，但糧食生產也日益受到全球暖化和生物多樣性喪失的威脅。

各國也將致力於支持農民和其他易受影響的糧食生產者，包括增加資金、增建基礎設施和開發預警系統。 宣言也強調恢復土地、改變排放溫室氣體的農業耕作和減少糧食損失的重要性。

美國、歐盟、中國和巴西等國簽署了宣言。 COP28發表聲明稱，這134個國家擁有57億人口，佔全球糧食生產系統溫室氣體排放量的四分之三以上，或全球總排放量的25%。

美國智庫世界資源研究所對此宣言表示讚賞：「這項宣言標誌著糧食正式被納入氣候進程，向世界各國發出了一個強有力的信號，即只有我們迅速採取行動，才能實現1.5攝氏度的目標 。」

然而，全球糧食未來聯盟稱，該宣言沒有直接提及化石燃料是「明顯的遺漏」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

