習近平晤盧卡申科　白媒：時間比原定長3倍　中方願加強戰略協作

撰文：房伊媚
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中國國家主席習近平12月4日在釣魚台國賓館會見白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。習近平稱，中方願同白方繼續加強戰略協作，堅定互相支持，推進務實合作，持續加深中白關係。白羅斯通訊社（BelTA）4日稱，雙方會晤時間比原定時間長3倍。

習近平表示，2023年2月底，盧卡申科成功來華進行國事訪問，雙方就推動中白關係高水平發展達成重要共識，一年來，兩國政治互信更加鞏固，國際協作更加緊密。他指中方始終從戰略高度和長遠角度看待中白關係，堅定支持白羅斯走符合本國國情的發展道路，反對外部勢力干涉白羅斯內政。

他說10年前他提出共建「一帶一路」倡議，現在已有150多個國家參與合作，不久前，他提出中國支持高質量共建「一帶一路」的8項行動，歡迎白方繼續積極參與，從中獲得更多實實在在的發展機遇。他稱雙方要實施好包括中白工業園在內的項目，推動中白工業合作取得更多成果。他指雙方要提高跨境運輸便利化水平，促進經貿和人員往來，定期互辦文化日活動，擴大教育、衛生、體育、旅遊合作，支持兩國青年展開交流合作，增進兩國人民互相了解和友誼。

習近平指，中白雙方是參與全球治理體系改革和建設的重要力量，中方願同白方加強包括在聯合國、上海合作組織（SCO，簡稱上合組織）在內的多邊機制內協調和配合，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動構建人類命運共同體。

盧卡申科表示，在習近平領導下，中國發展取得巨大成就，14億多中國人民幸福生活，為世界作出重要貢獻。他指習近平的治國理政成功經驗令各方受益，值得學習借鑑，白羅斯衷心希望中國繼續發展強大，這有利於全世界的和平進步事業。白羅斯堅定不移發展同中國的友好關係，願同中方密切高層交往，堅定互相支持，加深互利合作，加強國際和多邊戰略協作，推動白中全天候全面戰略夥伴關係取得更大發展。

白方堅信，習近平提出包括共建「一帶一路」在內的全球倡議是真正凝聚國際社會共識與合作的偉大事業，將繼續積極參與。

雙方就包括烏克蘭危機在內的問題交換意見。中國外長王毅及中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇參加會見。

白羅斯通訊社4日指，習近平及盧卡申科會談後互贈禮物，並在工作午餐中繼續對話。

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