波蘭與波羅的海三國促白羅斯驅逐瓦格納　揚言關閉邊界

波蘭和波羅的海三國28日要求，白羅斯應即時驅逐俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）。他們又表示，近期試圖越境的中東和非洲移民人數有所增加，批評白羅斯為非法移民提供便利，要求白羅斯下令這些移民立即離開邊境地區。



波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞的內政部長28日召開會議後，由波蘭內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）表示，他們要求白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的政府，立即把瓦格納集團驅離白羅斯領土。

這些國家表示，除瓦格納成員對他們構成威脅，近日不斷增加的非法移民亦影響安全。卡明斯基表示，一旦發生「嚴重事件」，無論是在波蘭還是立陶宛邊境，波蘭和波羅的海國家都會立即進行報復，全面關閉與白羅斯的邊界。

立陶宛內政部長比洛泰特（Agne Bilotaite）稱，有兩個可能導致邊境關閉。首先是任何一個國家的邊境發生武裝事件，其次是移民大規模突破任何一個國家的邊界。比洛泰特表示，立陶宛內政部將建議政府，將目前與白羅斯之間剩餘的四個過境點再關兩個，以隻中更多警力應對違禁品等問題。